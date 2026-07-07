Colombia hướng tới kỳ tích trở lại tứ kết 'World Cup'

SVO - Colombia sẽ đối đầu với Thụy Sĩ cùng hy vọng lặp lại thành tích lịch sử tại Brazil 2014.

Đội tuyển quốc gia Colombia sẽ đối mặt với một trong những trận đấu quan trọng nhất trong những năm gần đây vào lúc 3h sáng ngày 8/7 (giờ Việt Nam). Tại sân vận động BC Place ở Vancouver, họ sẽ chạm trán Thụy Sĩ ở vòng 16 đội World Cup 2026, với mục tiêu khiến cả đất nước ăn mừng một lần nữa lọt vào tứ kết, như họ đã làm được ở Brazil năm 2014.

Đội tuyển của Néstor Lorenzo đã đến Canada sau một hành trình đầy thử thách qua ba quốc gia, với những chặng đường dài, sự thay đổi khí hậu và chênh lệch múi giờ đã kiểm tra sức bền của toàn đội. Dù vậy, Colombia vẫn giữ vững bản sắc và tiến từng bước trong giải đấu, không bao giờ quên mục tiêu tiếp tục làm nên lịch sử.

Một đối thủ hoàn toàn khác

Cho đến nay, đội tuyển quốc gia Colombia phải tìm cách đối phó với những đối thủ ưu tiên tổ chức phòng ngự và dựa vào phản công, như Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ghana. Bồ Đào Nha là một thử thách khác, với lối chơi cởi mở hơn nhiều, trong trận đấu đó, Colombia thậm chí đã suýt giành chiến thắng.

Giờ đây, một thử thách hoàn toàn mới xuất hiện. Thụy Sĩ đến với thành tích bất bại, ghi được 9 bàn thắng trong 4 trận đấu và sở hữu lối chơi bài bản, kết hợp giữa tổ chức chiến thuật, cường độ và tốc độ ở hai cánh. Bên cạnh kinh nghiệm của Granit Xhaka, đội bóng châu Âu còn có sự năng động của Manzambi, sức mạnh của Breel Embolo và khả năng tấn công của Dan Ndoye.

Vì lý do này, huấn luyện viên Lorenzo đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì kỷ luật chiến thuật và giảm thiểu sai lầm trong một trận đấu mà bất kỳ chi tiết nào cũng có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

Cốt lõi của đội vẫn không thay đổi

Huấn luyện viên người Colombia dự kiến ​​sẽ duy trì cấu trúc đã dẫn dắt đội bóng xuyên suốt World Cup. Camilo Vargas sẽ trở lại khung thành, được hỗ trợ bởi hàng phòng ngự gồm Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí và Johan Mojica, một trong những hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu.

Ở tuyến giữa, Jefferson Lerma và Gustavo Puerta sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò cân bằng, trong khi James Rodríguez một lần nữa sẽ chịu trách nhiệm điều phối tấn công. Số 10 hy vọng sẽ tìm được nhiều khoảng trống hơn trước một đối thủ chơi thứ bóng đá ít bảo thủ hơn so với các đối thủ trước đây của Colombia.

Hàng công đối mặt với một thử thách mới

Thay đổi chính sẽ nằm ở hàng công. Chấn thương của Jhon Córdoba sẽ buộc Colombia phải thay đổi đội hình xuất phát, và tất cả các dấu hiệu cho thấy Luis Javier Suárez sẽ đảm nhận vai trò tiền đạo cắm.

Luis Díaz (Nguồn: @FCFSeleccionCol)

Bên cạnh anh sẽ là Luis Díaz và Jhon Arias, hai cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt. Jhon Arias là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Colombia tại World Cup nhờ màn trình diễn tấn công và những đóng góp của mình, trong khi Díaz sẽ tìm cách gia tăng số bàn thắng của mình vào thời điểm quan trọng của giải đấu.

Cơ hội tiếp tục tạo nên lịch sử

Ngoài trình độ của đối thủ, Colombia có cơ hội san bằng thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay tại World Cup. Lọt vào tứ kết sẽ đồng nghĩa với việc lặp lại thành tích đạt được tại Brazil 2014 và giữ vững giấc mơ cạnh tranh một suất trong top 4 đội bóng mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, con đường phía trước đòi hỏi phải vượt qua một đội bóng châu Âu có đủ năng lực để chiến đấu giành vé vào vòng trong. Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn, nơi sự tập trung, hiệu quả và bản lĩnh sẽ tạo nên sự khác biệt.

Colombia đã chứng tỏ rằng họ có bản lĩnh để cạnh tranh tại World Cup này. Giờ đây, họ sẽ tìm cách tiến thêm một bước nữa và biến hy vọng của cả một quốc gia thành một chiến thắng lịch sử khó quên khác.