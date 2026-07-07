Byun Yo Han khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' vì tình cảm vợ chồng

Nam diễn viên Byun Yo Han mới đây đã cho người hâm mộ thấy một phần cuộc sống thường nhật của mình, bằng cách chia sẻ một loạt ảnh chân thực trên tài khoản mạng xã hội vào ngày 6/7 mà không kèm theo bất kỳ chú thích cụ thể nào.

Những bức ảnh ghi lại nhiều tâm trạng và khoảnh khắc khác nhau. Trong một số hình ảnh, Byun Yo Han trông đáng yêu với vẻ mệt mỏi khi dắt chó đi dạo hoặc đi thang máy với bộ thể thao được cào rách. Ngược lại, những bức ảnh khác cho thấy anh ấy cười tươi rạng rỡ trong bức ảnh chụp tại buồng chụp ảnh tự động và tạo dáng vui vẻ với những người quen.

Bài đăng đã nhận được phản hồi ngọt ngào từ vợ anh, Tiffany của nhóm Girls' Generation, người đã để lại biểu tượng trái tim màu xanh nhạt trong phần bình luận, công khai thể hiện tình cảm của mình.

Người hâm mộ đã phản ứng với nhiều cảm xúc trái chiều, vừa lo lắng, vừa ủng hộ: "Anh trông rất mệt mỏi" và "Trông anh có vẻ đã giảm cân rất nhiều". Một số người khác lại đùa rằng, Tiffany có thể là người chụp ảnh: "Anh trông giống hệt Tiffany khi cười".

Byun Yo Han và Tiffany đã chính thức đăng ký kết hôn vào tháng Hai năm nay. Cặp đôi được cho là đã gặp nhau và phát triển mối quan hệ khi cùng làm việc trong loạt phim Uncle Samsik của Disney+ năm ngoái.