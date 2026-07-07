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BIGBANG mở bán thêm vé sau 'cú hit 22 phút'

Tuệ Nghi
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BIGBANG mở bán thêm vé sau 'cú hit 22 phút'

SVO - BIGBANG sẽ mở bán thêm vé cho concert tại Goyang, sau khi vé bán hết chỉ trong 22 phút.

Nhóm nhạc K-pop huyền thoại BIGBANG đang mang đến cho người hâm mộ thêm cơ hội được xem họ biểu diễn trực tiếp, sau khi các concert sắp tới tại Goyang bán hết vé với tốc độ đáng kinh ngạc. Vào ngày 7/7, YG Entertainment thông báo rằng, sẽ mở bán thêm vé cho BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG.

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Việc mở bán vé ban đầu đã chứng minh sự nổi tiếng to lớn và không hề suy giảm của BIGBANG. Sau khi vé bán trước cho câu lạc bộ người hâm mộ nhanh chóng bán hết, vé bán rộng rãi cho cả ba ngày concert đã bán hết chỉ trong vòng 22 phút. Buổi bán vé đã thu hút khoảng 210.000 người dùng cùng lúc, được báo cáo là lượng truy cập cao nhất cho một buổi biểu diễn hoặc sự kiện trong nước tại Hàn Quốc năm nay.

Theo thông báo từ đơn vị tổ chức, số vé mới được bổ sung bao gồm vé do hủy đặt chỗ, các khu vực chưa được mở bán trước đó và vé có sẵn do điều chỉnh kế hoạch hoạt động của địa điểm tổ chức. Người hâm mộ giờ đây sẽ có cơ hội mua vé ở khu vực sàn diễn, cũng như một phần tầng hai và tầng ba.

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Việc bán vé bổ sung này dự kiến ​​sẽ rất cạnh tranh. Vé bán trước dành cho các thành viên đã được xác minh của câu lạc bộ người hâm mộ chính thức, V.I.P, sẽ được tổ chức vào ngày 13/7. Vé bán rộng rãi cho số vé còn lại sẽ diễn ra vào ngày 14/7. Người hâm mộ trong nước có thể mua vé qua ứng dụng di động Coupang Play lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc), trong khi người hâm mộ quốc tế có thể sử dụng NOL World bắt đầu từ 9h tối (giờ Hàn Quốc). Mỗi người chỉ được mua tối đa hai vé cho mỗi buổi diễn, bao gồm cả vé đã mua trước đó.

Các buổi hòa nhạc này, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 21 đến 23/8 tại Sân vận động Goyang, sẽ mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm của BIGBANG. Đây là chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của nhóm sau khoảng chín năm, với kế hoạch biểu diễn 32 buổi, diễn tại 18 thành phố ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á, ghé thăm các sân vận động và nhà thi đấu lớn trên toàn thế giới.

Tuệ Nghi
#Sự kiện bán vé concert BIGBANG #Hấp dẫn của nhóm nhạc K-pop huyền thoại #Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 20 năm #Phản ứng của người hâm mộ về vé bán hết nhanh #Chi tiết về mở bán vé và các khu vực dự kiến

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