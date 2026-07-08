MADEIN liệu có lấy lại được tiếng vang với 'Waterbomb Seoul 2026'?

Nhóm nhạc nữ MADEIN chuẩn bị tạo nên tiếng vang lớn tại lễ hội Waterbomb lần đầu tiên tham gia. Theo các báo cáo ngày 8/7, nhóm đã chính thức được xác nhận sẽ biểu diễn tại Waterbomb Seoul 2026 vào ngày 24/7.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Sân khấu Toàn cầu Ngoài trời KINTEX (Hội trường Triển lãm KINTEX số 2). Đây là lần đầu tiên nhóm góp mặt trong dàn nghệ sĩ của lễ hội âm nhạc dưới nước mùa hè lớn nhất Hàn Quốc, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đa dạng mỗi năm.

MADEIN dự định sẽ khuấy động sân khấu với màn trình diễn tràn đầy năng lượng, hoàn toàn phù hợp với không khí mùa Hè. Sau khi đã chứng minh được khả năng trình diễn trực tiếp mạnh mẽ tại nhiều lễ hội sinh viên, sự mong chờ đang ngày càng tăng cao đối với màn trình diễn sôi động mà họ sẽ mang đến.

Sau màn xuất hiện tại lễ hội, MADEIN sẽ tiếp tục kết nối với người hâm mộ toàn cầu bằng cách tổ chức concert đầu tiên của mình, MADEIN LINK UP 2026. Sự kiện dự kiến ​​diễn ra vào ngày 31/7, tại Nhà tưởng niệm Thế giới Kobe ở Nhật Bản. Nhóm hiện đang tập trung chuẩn bị một màn trình diễn chất lượng cao để tạo ra trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ tham dự concert đầu tiên của họ.

Buổi concert này đánh dấu màn trình diễn đầu tiên của MADEIN kể từ khi ra mắt, và tất cả các ghế ngồi sẽ được mở cửa miễn phí cho công chúng. Đây được xem như một món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ và dường như được lên kế hoạch để chia sẻ hành trình âm nhạc của MADEIN với họ. Chương trình concert sẽ gồm những ca khúc mà MADEIN đã thể hiện cho đến nay. Họ dự định sẽ mang đến một sân khấu phong phú hơn với danh sách bài hát được chuẩn bị kỹ lưỡng và các màn trình diễn làm nổi bật những nét quyến rũ đa dạng của nhóm.

Kể từ khi ra mắt, MADEIN đã trải qua những sự chuyển mình mạnh mẽ bằng cách thử nghiệm nhiều concept khác nhau. Từ vẻ quyến rũ ngây thơ đến âm nhạc gợi lên những cảm xúc hoài niệm, họ đang mở rộng lượng người hâm mộ bằng cách thể hiện một phổ âm nhạc rộng lớn. Đầu năm nay, họ tiếp tục các hoạt động quảng bá tích cực với "Super Obvious" và ca khúc tiếp theo "PUNG!", thu hút sự chú ý tại nhiều lễ hội sinh viên.

Với buổi gặp gỡ sắp tới với người hâm mộ, MADEIN đang xây dựng lượng fan toàn cầu thông qua các hoạt động liên tục cả trong và ngoài nước. Buổi concert này được kỳ vọng sẽ là cơ hội vàng để chứng kiến ​​trực tiếp những thành tựu âm nhạc và sức hút của họ trên sân khấu. Đợt đăng ký vé đầu tiên cho buổi biểu diễn này diễn ra từ 20 - 28/6, dành cho các thành viên của câu lạc bộ fan toàn cầu chính thức của MADEIN, "MayBee," tiếp theo là đợt đăng ký thứ hai, từ ngày 1 đến ngày 12/7, dành cho các thành viên của cộng đồng MADEIN Mnet Plus.