SOOBIN, Binz, Rhymastic và 'dàn sao' Việt 'khuấy đảo' sân khấu âm nhạc tại Mỹ

SVO - 'KOSMIK live concert 2026: SpaceSpeakers 15th anniversary in Las Vegas' đã chính thức khép lại, sau hai đêm diễn thăng hoa, để lại vô vàn dấu ấn khó quên.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ trực thuộc SS Label, sự trở lại của mảnh ghép Kimmese, cùng dàn khách mời: Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn, 16 Typh, Cường Seven và Kiên Ứng.

Hai đêm diễn đã mang đến những màn collab đa thế hệ đúng như kỳ vọng của khán giả kể từ ngày công bố line-up.

Đứng sau sự vận hành trơn tru của concert là bộ đôi giám đốc âm nhạc Touliver và đạo diễn sân khấu Kiên Ứng. Touliver đảm nhận việc kết nối các "bản hit" đa thế hệ thành một mạch âm nhạc xuyên suốt và đồng nhất.

Còn Kiên Ứng là người trực tiếp xây dựng kịch bản, tính toán chi tiết bối cảnh và đường dây sân khấu. Đạo diễn Kiên Ứng cũng mang đến điểm nhấn nhỏ khi trực tiếp cầm mic góp giọng trong một số tiết mục.

Bên cạnh khâu dàn dựng, chương trình đánh dấu sự hội tụ của các nghệ sĩ: Rhymastic, Binz, SOOBIN, Cường Seven cùng sự trở lại của OG SpaceSpeakers - Kimmese.

Từng phong cách âm nhạc đặc trưng được lồng ghép hài hòa cùng dàn khách mời: Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn và 16 Typh. Sự ăn ý của tập thể nghệ sĩ đã giúp giữ vững nhịp độ chương trình và mang lại trải nghiệm liền mạch cho khán giả.

Hơn cả ý nghĩa của một cột mốc kỷ niệm 15 năm, hai đêm diễn KOSMIK live concert 2026: SpaceSpeakers 15th anniversary in Las Vegas là món quà tri ân sâu sắc các nghệ sĩ gửi gắm đến cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Sự "bùng nổ" cảm xúc của khán giả trong suốt hai ngày qua đánh dấu một bước tiến trong việc giới thiệu nghệ thuật đương đại Việt Nam vươn xa và tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế.

Sức nóng từ Las Vegas chính là bước đệm, tạo tiền đề cho concert KOSMIK live concert, sẽ "đổ bộ" Hà Nội vào cuối năm nay. Trở về "sân nhà", các nghệ sĩ hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một concert hoành tráng và bùng nổ hơn nữa để đáp lại sự mong đợi của khán giả trong nước.