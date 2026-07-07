IU và Park Bo Gum 'đắt giá' nhất năm 2026

SVO - IU và Park Bo Gum được vinh danh là những người mẫu quảng cáo hàng đầu Hàn Quốc, năm 2026.

Ca sĩ IU và diễn viên Park Bo Gum đã được các chuyên gia trong ngành bình chọn là những gương mặt đại diện quảng cáo tiêu biểu nhất Hàn Quốc, năm 2026. Liên hoan Tiếp thị và Quảng cáo Quốc tế Busan (MAD STARS) đã công bố kết quả cuộc khảo sát thường niên của mình. Cuộc khảo sát được tiến hành trong hai tháng, bắt đầu từ tháng Ba, nhắm vào các chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị. Việc lựa chọn dựa trên các yếu tố như tiềm năng tham gia chiến dịch quảng cáo, tầm ảnh hưởng thương hiệu và tác động đến công chúng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp IU được vinh danh là người mẫu quảng cáo nữ hàng đầu, sau khi giữ vị trí này từ năm 2024. Park Bo Gum lần đầu tiên giành được vị trí dẫn đầu ở hạng mục nam. Cả hai nghệ sĩ gần đây đã hợp tác trong bộ phim truyền hình Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Cuộc khảo sát cũng nêu bật những 'ngôi sao' đang lên. Ở hạng mục người mẫu quảng cáo tân binh, nữ diễn viên Go Youn Jung (phim Can This Love Be Translated?) và nam diễn viên Park Ji Hoon lần lượt được vinh danh là người chiến thắng hạng mục nữ và nam.

Ở hạng mục người sáng tạo, diễn viên hài Lee Su Ji và quan chức nhà nước Kim Sun Tae, được biết đến rộng rãi với biệt danh "Chungju Man", đã được chọn là người chiến thắng.

Ông Park Tae Yeol, Chủ tịch điều hành của MAD STARS, cho biết: "Những kết quả này rất có ý nghĩa vì chúng được lựa chọn trực tiếp bởi các chuyên gia quảng cáo và tiếp thị, dựa trên tính khả thi thực tế của chiến dịch và tầm ảnh hưởng của thương hiệu".