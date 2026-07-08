Hình ảnh mới của Thanh Hằng khiến ai cũng nhớ đến vai diễn nổi tiếng trong 'Nụ hôn thần chết' của cô

SVO - Xuất hiện trong một diện mạo mới mẻ, Thanh Hằng không chỉ gây bất ngờ, mà còn khiến khán giả nhớ đến vai An trong bộ phim nổi tiếng 'Nụ hôn thần chết'.

Trong lần xuất hiện này, siêu mẫu Thanh Hằng chọn kiểu tóc ngắn, vốn từng làm nên thương hiệu đình đám của cô cách đây 13 năm. Chọn quay lại phong cách này khiến nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Hằng để tóc ngắn. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, cô đã vài lần thay đổi hình ảnh bằng việc cắt ngắn mái tóc. Nhưng mỗi lần cắt tóc cô vẫn gây chú ý với khán giả. Như lần thay đổi này, cô cũng tạo một làn sóng bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người chia sẻ, nhìn Thanh Hằng thời điểm này họ chợt nhớ đến hình tượng của cô thời đóng Nụ hôn thần chết vào năm 2008.

Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi Thanh Hằng lên hàng "ngôi sao" điện ảnh. Trong phim Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cô thủ vai An. Diễn xuất bên cạnh Johnny Trí Nguyễn, Thanh Hằng cho thấy khả năng diễn xuất và phong cách thời trang cá tính ở thời điểm đó.

Bộ phim thành công về mặt doanh thu phòng vé và đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh. Trong đó, Thanh Hằng nhận giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Mai Vàng.

Nói về diện mạo mới, Thanh Hằng cho biết: “Thật ra, tôi đã định thay đổi kiểu tóc từ lâu, nhưng cứ nấn ná mãi vì bạn bè kêu tiếc mái tóc dài của tôi. Và tôi thấy tóc dài có thể tạo được nhiều kiểu. Cắt tóc thôi mà tôi cũng nghĩ tới nghĩ lui đến tận vài ngày trước khi cắt”.