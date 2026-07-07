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Chu Young Woo xuất hiện với vẻ 'đáng yêu' chưa từng có

Tuệ Nghi
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SVO - Nam diễn viên Choo Young Woo xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch và đáng yêu tại sự kiện in tay, trước thềm lễ trao giải chính của 'Giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 5'.

Sự kiện in tay trước thềm lễ trao giải Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 đã diễn ra vào sáng ngày 7/7/2026, ở CGV Yongsan I-Park Mall và CGV Yeouido, tại Seoul. Buổi lễ quy tụ dàn 'sao' là những người chiến thắng vinh dự tại mùa giải trước, đến để chính thức lưu lại dấu tay nhằm ghi nhận thành tựu rực rỡ của họ trong năm

Tham dự sự kiện có các nghệ sĩ đoạt giải hạng mục phim truyền hình như Ju Ji Hoon, IU, Lee Kwang Soo, Yeom Hye Ran, Choo Young Woo và Kim Min Ha, cùng các nghệ sĩ đoạt giải hạng mục giải trí như Kian84, Lee Suzy, Moon Sang Hoon và Mimi.

Trong khi đó, lễ trao giải chính của Giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Paradise City, ở Incheon, vào ngày 31/7, lúc 8h30 tối (giờ Hàn Quốc) và sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh KBS2.

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Bộ phim "Love Doctor" của Choo Young Woo và Kim So Hyun sẽ được phát song vào tháng 10/2026. Bộ phim khắc họa chuyện tình lãng mạn giữa một người đàn ông từng là vận động viên bơi lội nhưng bị mất chân trái vì bệnh tật và một người phụ nữ, sau khi lạc lối trong sự nghiệp bác sĩ nội trú, đã tìm thấy hướng đi mới trong chương trình cao học.
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Bộ phim "Long Vacation" của Choo Young Woo và Lee Se Young hiện vẫn đang chờ lịch lên sóng. Bộ phim gốc của Netflix dài 12 tập này kể về một con quỷ mang tên "Số 3375", sống rất lâu và sở hữu những năng lực phi thường. Sau khi nhận được nhiệm vụ mới, hắn đến Hàn Quốc. Trong thời gian lưu trú tại một khách sạn ở làng chài ven biển, hắn vướng vào mối quan hệ với một nữ phục vụ phòng tên là Lee Deul Pan, và lần đầu tiên bắt đầu trải nghiệm những cảm xúc và sự thu hút lạ lẫm mà hắn không thể hiểu nổi. Luôn có được mọi thứ mình muốn, con quỷ này sống mà chưa bao giờ hiểu được tình yêu, cho đến khi gặp gỡ Lee Deul Pan, người bắt đầu khuấy động những thay đổi bất ngờ trong hắn. Khi Deul Pan liên tục chạm trán với "Số 3375", giờ là khách VIP tại khách sạn của cô, cô nhận thấy trái tim mình dần dần thay đổi theo những cách mà cô chưa từng tưởng tượng.
Tuệ Nghi
#Sự kiện trao giải Rồng Xanh #Xuất hiện của Choo Young Woo #Phim truyền hình sắp phát hành #Nội dung phim lãng mạn và siêu nhiên #Nghệ sĩ và giải thưởng truyền hình

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