Chu Young Woo xuất hiện với vẻ 'đáng yêu' chưa từng có

SVO - Nam diễn viên Choo Young Woo xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch và đáng yêu tại sự kiện in tay, trước thềm lễ trao giải chính của 'Giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 5'.

Sự kiện in tay trước thềm lễ trao giải Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 đã diễn ra vào sáng ngày 7/7/2026, ở CGV Yongsan I-Park Mall và CGV Yeouido, tại Seoul. Buổi lễ quy tụ dàn 'sao' là những người chiến thắng vinh dự tại mùa giải trước, đến để chính thức lưu lại dấu tay nhằm ghi nhận thành tựu rực rỡ của họ trong năm

Tham dự sự kiện có các nghệ sĩ đoạt giải hạng mục phim truyền hình như Ju Ji Hoon, IU, Lee Kwang Soo, Yeom Hye Ran, Choo Young Woo và Kim Min Ha, cùng các nghệ sĩ đoạt giải hạng mục giải trí như Kian84, Lee Suzy, Moon Sang Hoon và Mimi.

Trong khi đó, lễ trao giải chính của Giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Paradise City, ở Incheon, vào ngày 31/7, lúc 8h30 tối (giờ Hàn Quốc) và sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh KBS2.

Bộ phim "Love Doctor" của Choo Young Woo và Kim So Hyun sẽ được phát song vào tháng 10/2026. Bộ phim khắc họa chuyện tình lãng mạn giữa một người đàn ông từng là vận động viên bơi lội nhưng bị mất chân trái vì bệnh tật và một người phụ nữ, sau khi lạc lối trong sự nghiệp bác sĩ nội trú, đã tìm thấy hướng đi mới trong chương trình cao học.