NSND Tự Long xuất hiện đầy bí ẩn, khán giả thắc mắc không biết chính hay tà?

SVO - Sau khi lần lượt hé lộ những hình ảnh đầu tiên về bối cảnh, phục trang, võ thuật và câu chuyện được truyền cảm hứng từ huyền tích lăng mộ Vua Đinh, phim điện ảnh 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh' chính thức công bố bộ poster quy mô lớn.

Mang thông điệp “Cùng chạm vào huyền sử nghìn năm đất Việt”, poster chính thức quy tụ 15 nhân vật thuộc nhiều tuyến vai, từ đế vương, hoàng hậu, triều thần, quân tướng, tráng sĩ, cho đến những kẻ truy đuổi mang theo thù hận và mục đích riêng. Toàn bộ dàn nhân vật được sắp xếp thành một “tháp người” vươn lên từ mặt đất, tựa như ngọn lửa lịch sử chưa bao giờ tắt. Các lớp nhân vật được xếp chồng và liên kết chặt chẽ, tạo cảm giác mỗi số phận, dù đứng ở vị trí nào, cũng đang bị cuốn vào cùng một biến động lớn của thời cuộc.

"Hộ linh tráng sĩ" tung poster ấn tượng.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn hay Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự chú ý, với vai Thầy Mo bí ẩn. Trong poster nhân vật, Thầy Mo xuất hiện với tạo hình đậm chất tín ngưỡng dân gian, mang vẻ trầm mặc và bí ẩn. Theo ê kíp, đây là nhân vật đại diện cho niềm tin bản địa, đồng thời góp phần lý giải ý nghĩa của "linh thổ" – khái niệm xuyên suốt câu chuyện về hành trình bảo vệ bí mật ngàn năm của triều Đinh.

Nhân vật của NSND Tự Long gây tò mò.

Thông qua câu thoại: "Linh thổ không chỉ là đất đai mà còn là linh hồn, là ký ức", nhân vật Thầy Mo khẳng định điều các tráng sĩ gìn giữ không đơn thuần là một khu lăng mộ hay vùng đất linh thiêng, mà còn là ký ức của tiền nhân, truyền thống văn hóa và tinh thần dân tộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng được xem là thông điệp cốt lõi mà bộ phim muốn gửi gắm tới khán giả.

Liệu nhân vật Thầy Mo là phe chính hay phe tà?

Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám khác như:

Bộ phim quy tụ 15 tuyến nhân vật, với những thân phận, lý tưởng và lựa chọn khác nhau, cùng hội tụ trong cuộc chiến gìn giữ giang sơn, ký ức và nền độc lập của dân tộc. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/8/2026.