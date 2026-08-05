'AAA 2026' bổ sung dàn 'sao line-up'

Lễ trao giải Asia Artist Awards, sự kiện âm nhạc kết hợp hàng đầu thế giới dành cho ca sĩ và diễn viên, vừa công bố danh sách diễn viên tham gia lần thứ hai.

Kim Jae Won, Byeon Woo Seok, Ahn Hyo Seop và Choo Young Woo sẽ góp mặt trong AAA 2026, diễn ra trong hai ngày 5 và 6/12, tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng (Trung Quốc), thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Kim Jae Won đảm nhận vai Shin Sun Rok trong bộ phim truyền hình gốc của TVING năm nay, Yumi's Cells Season 3, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ sự đồng điệu cao với nhân vật gốc và khẳng định vị thế là một diễn viên thế hệ mới đang lên. Liên tục xây dựng sự nghiệp điện ảnh vững chắc với phong cách riêng trong mỗi dự án, Kim Jae Won sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ quốc tế đầu tiên sau khi ra mắt, 2026 KIM JAE WON WORLD TOUR FANMEETING Episode 1 : The Present in Taipei tại Đài Bắc vào ngày 30/8.

Byeon Woo Seok đã 'gây sốt' và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ trong và ngoài nước với bộ phim truyền hình của tvN, Lovely Runner và của MBC, Perfect Crown, và tiếp tục hoạt động tích cực trong nhiều dự án lẫn chương trình giải trí khác nhau. Hiện đang thực hiện tour diễn gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu 2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour, Byeon Woo Seok đã kết thúc buổi gặp gỡ tại Seoul với khán giả chật kín và sẽ lần lượt đến thăm các thành phố lớn ở châu Á, bao gồm Bangkok, Yokohama, Đài Bắc, Singapore, Manila, Jakarta và Hồng Kông (Trung Quốc).

Ahn Hyo Seop đã mang đến những cảm xúc sâu sắc và sự hài hước qua các bộ phim truyền hình của đài SBS như Business Proposal và Dr. Romantic, và trong KPop Demon Hunters, anh lồng tiếng cho nhân vật chính Jinu, tạo nên một hiện tượng toàn cầu. Anh cũng tạo dấu ấn riêng tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và Met Gala 2026. Anh dự định sẽ có một sự chuyển mình mới với dự án tiếp theo, bộ phim truyền hình mới của đài JTBC Final Table vào nửa cuối năm nay.

Choo Young Woo đã vươn lên hàng ngũ những diễn viên được săn đón, chứng minh cả khả năng diễn xuất vững chắc và thành công về mặt thương mại thông qua một loạt các tác phẩm được bàn tán như The Tale of Lady Ok của JTBC và loạt phim The Trauma Code của Netflix. Gần đây, anh đã mở rộng sự nổi tiếng toàn cầu bằng việc thu hút đông đảo người hâm mộ tại Nhật Bản, và được kỳ vọng sẽ thể hiện sức hút mới với dự án tiếp theo, bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba của đài ENA, Love Expert.

Đội ngũ MC cho AAA 2026 đã được xác nhận gồm Ji Chang Wook, Jang Won Young của IVE và Sung Han Bin. Dàn diễn viên bao gồm Kim Sun Ho và Ko Youn Jung, trong khi dàn ca sĩ gồm có RIIZE, LNGSHOT, RESCENE, ALPHA DRIVE ONE, &TEAM, ATEEZ, YEONJUN, ITZY, ZEROBASEONE, KiiiKiii, TOMORROW X TOGETHER và Hearts2Hearts.