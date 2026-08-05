Huh JiWon ra mắt solo

Huh JiWon đã chính thức khởi động sự nghiệp solo với album đầu tay The Calling phát hành ngày 5/8 dưới sự quản lý của công ty Be Able. Là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Cherry Bullet (đã tan rã), nơi cô giữ vai trò trung tâm hình ảnh, giờ đây cô bước ra với một bản sắc nghệ thuật mới.

Album lấy cảm hứng sáng tạo từ "Alice ở xứ sở thần tiên", sử dụng các chủ đề của tác phẩm để định hình cả âm nhạc và câu chuyện hình ảnh. Cốt lõi của The Calling là khám phá câu hỏi về bản sắc, theo dõi hành trình của Huh JiWon khi cô vượt qua những thử thách và khám phá bản thân.

Ca khúc chủ đề Call me up có video âm nhạc được sản xuất bằng hoạt hình AI. Video thể hiện cuộc sống thường nhật của Huh JiWon như một "nữ hoàng ong chúa", kết hợp các kỹ thuật số và yếu tố nghệ thuật để tạo ra trải nghiệm hình ảnh độc đáo. Công ty Be Able cho biết họ đã sử dụng hoạt hình AI để truyền tải câu chuyện về sự trưởng thành cá nhân và tự nhận thức của album.

Theo công ty, cách tiếp cận này phản ánh triết lý quản lý rộng hơn của họ, tập trung vào việc mở rộng câu chuyện và cá tính của nghệ sĩ vào nhiều lĩnh vực nội dung đa dạng. Họ mô tả hoạt hình AI như một phương pháp phát triển tài sản trí tuệ vượt ra ngoài quản lý nghệ sĩ truyền thống.

Đối với người hâm mộ đang háo hức được xem Huh JiWon biểu diễn trực tiếp, video trình diễn Call me up và các lần xuất hiện trên chương trình âm nhạc sắp tới sẽ làm nổi bật kỹ năng sân khấu của cô. Phần biên đạo và đạo diễn cho video trình diễn được thực hiện bởi nhóm nhảy DEEP N DAP, bổ sung thêm một lớp sáng tạo cho sản phẩm âm nhạc này.

Trong khi video âm nhạc nhấn mạnh vào cách kể chuyện mang tính biểu tượng bằng hình ảnh AI, Huh JiWon sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá của mình thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp trên các chương trình âm nhạc trong nước và tại các sự kiện quốc tế. Công ty Be Able xác nhận các hoạt động của cô sẽ bao gồm các buổi gặp gỡ người hâm mộ và concert tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Đông Nam Á và Bắc Mỹ.

Với việc phát hành The Calling, Huh JiWon bắt đầu hành trình nghệ sĩ solo, kết hợp sự đổi mới kỹ thuật số với câu chuyện cá nhân của mình khi cô tiếp cận người hâm mộ trên toàn thế giới.