NCT 127 đạt cột mốc cá nhân đầu tiên trong lịch sử

Vào khoảng 11h 40 phút sáng ngày 5/8 (giờ Hàn Quốc), video âm nhạc Kick It của nhóm nhạc nam này đã vượt qua 200 triệu lượt xem, có nghĩa là họ đã mất khoảng sáu năm, năm tháng và 12 giờ để đạt được thành tích này.

Đáng chú ý, Kick It là video âm nhạc đầu tiên của NCT 127 vượt qua 200 triệu lượt xem, và là MV thứ ba của NCT đạt mốc 200 triệu lượt xem sau Make A Wish (Birthday Song) và BOSS.

Các đoạn trailer cho album phòng thu thứ bảy, 'BLINGY' đã được phát hành tuần tự trên kênh YouTube của NCT 127 vào lúc nửa đêm ngày 3 và 4/8, thu hút sự chú ý bởi nội dung điện ảnh thú vị, hé lộ câu chuyện của các thành viên, những người từng nổi tiếng với biệt danh "những người giải quyết rắc rối của Seoul" nhưng sau đó dần tách ra để sống cuộc sống riêng.