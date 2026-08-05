NCT 127 đạt cột mốc cá nhân đầu tiên trong lịch sử

SVO - MV 'Kick It' của NCT 127 trở thành MV đầu tiên của nhóm vượt mốc 200 triệu lượt xem.
Vào khoảng 11h 40 phút sáng ngày 5/8 (giờ Hàn Quốc), video âm nhạc
Kick It của nhóm nhạc nam này đã vượt qua 200 triệu lượt xem, có nghĩa là họ đã mất khoảng sáu năm, năm tháng và 12 giờ để đạt được thành tích này. VIDEO
Đáng chú ý,
Kick It là video âm nhạc đầu tiên của NCT 127 vượt qua 200 triệu lượt xem, và là MV thứ ba của NCT đạt mốc 200 triệu lượt xem sau Make A Wish (Birthday Song) và BOSS.
Các đoạn trailer cho album phòng thu thứ bảy, 'BLINGY' đã được phát hành tuần tự trên kênh YouTube của NCT 127 vào lúc nửa đêm ngày 3 và 4/8, thu hút sự chú ý bởi nội dung điện ảnh thú vị, hé lộ câu chuyện của các thành viên, những người từng nổi tiếng với biệt danh "những người giải quyết rắc rối của Seoul" nhưng sau đó dần tách ra để sống cuộc sống riêng.
NCT 127 sẽ phát hành album đầy đủ thứ 7, 'BLINGY,' vào ngày 24/8. Sản phẩm âm nhạc mới này ra mắt khoảng hai năm sau album đầy đủ thứ sáu, 'Walk', phát hành năm 2024. Ca khúc chủ đề, "I Mean, It's About Time" là một bài hát pop đầy cảm xúc với phần nhạc dây du dương và nhịp trống hip-hop thập niên 1990. Phản ánh về thập kỷ đã qua, bài hát truyền tải một sự cộng hưởng ấm áp và vững chắc với thông điệp chân thành về việc dựa vào nhau để cùng nhau vượt qua những ngày phía trước. Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun và Haechan sẽ tham gia hoạt động quảng bá cho album, ngoại trừ Doyoung và Jungwoo, những người hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhóm NCT 127, kỷ niệm 10 năm thành lập, đang đứng trước một khởi đầu mới giữa những thay đổi. Đây là album đầy đủ đầu tiên của nhóm kể từ khi thành viên chủ chốt Mark rời nhóm, và là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau khi gia hạn hợp đồng cho tất cả các thành viên, vì vậy, sự trở lại này mang ý nghĩa vượt xa một sản phẩm âm nhạc mới đơn thuần. Giờ đây, khi đã vượt qua cột mốc một thập kỷ, sự mong chờ và tò mò đang tập trung vào hướng đi mới mà họ sẽ thể hiện trong thập kỷ tới. Mark đã kết thúc mọi hoạt động của NCT vào tháng Tư năm ngoái, sau khi chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment. Là rapper và trục chính trong các màn trình diễn của nhóm kể từ khi ra mắt, sự ra đi của anh ấy đã báo hiệu những thay đổi đáng kể trong cấu trúc âm nhạc của NCT 127. Vì vậy, sự chú ý của người hâm mộ tập trung vào màu sắc âm nhạc mới mà NCT 127 sẽ thể hiện khi không có Mark.