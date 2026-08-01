Chuyện gì khiến Anh Tú Atus cùng Quang Tuấn, Trấn Thành lên 'hot topic' mạng xã hội?

SVO - 'Running man Vietnam' trở thành chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Các từ khóa liên quan đến 'dàn sao' tham gia chương trình đều trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng mạng xã hội, chương trình liên tục nằm trong xu hướng nhiều ngày liền. Bên cạnh đó, Running man Vietnam cũng chễm chệ ở vị trí top 1 gameshow nhận được nhiều sự chú ý nhất trên mạng xã hội nửa đầu năm 2026 với hơn 2,37 triệu thảo luận.

Với tập 2 có tên gọi "Đàm phán sinh tử" bên cạnh 'dàn sao' quen thuộc, sự xuất hiện của "Băng nhóm X" đối đầu với "Gia tộc R" lần này đều là những gương mặt “đáng gờm”. Họ là cascadeur Tuấn Voi, cascadeur Kim Dung, diễn viên hành động Đại Bảo, diễn viên Steven Nguyễn và diễn viên Quốc Anh.

Nếu diễn viên Quốc Anh và Steven Nguyễn đã rất quen thuộc với khán giả thì ba thành viên khách mời còn lại là một điều thú vị bất ngờ của Running man Vietnam 2026 tập này.

Đây cũng được xem là một trong những dàn khách mời đặc biệt nhất của chương trình qua nhiều mùa, như một cách vinh danh các diễn viên đứng sau ánh đèn sân khấu.

Từ những đại diện dày dạn kinh nghiệm đến các nhân tố đầy bất ngờ, sự góp mặt của "Băng nhóm X" đã mang đến những màn cạnh tranh gay cấn, những pha đấu trí khó lường và không ít khoảnh khắc bùng nổ.

Anh Tú Atus tiếp tục được chương trình cho làm gián điệp ở tập này để đối đầu với "Gia tộc R". Khán giả càng thích thú khi nam nghệ sĩ kết hợp khéo léo giữa tư duy chiến thuật, khả năng đọc tình huống và sự linh hoạt trong từng nhiệm vụ. Vượt qua các thử thách quan trọng trước khi cùng "Băng nhóm X" giành chiến thắng ở màn xé bảng tên.

Chưa dừng lại ở đó, "cú twist" về sự xuất hiện của gián điệp khiến cả "Gia tộc R" rơi vào trạng thái hoang mang và nghi kỵ lẫn nhau. Với những cú "lật mặt" liên tiếp, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Tranh thủ 'sức nóng' của chương trình, Anh Tú Atus gửi tặng các fan bộ ảnh mới. Lần này, anh chọn sự tối giản để tôn lên góc cạnh của gương mặt. Vẻ "nam thần" của anh được netizen khen ngợi.

Sau hai tập phát sóng của Running man Vietnam, cái tên Anh Tú Atus lại được khán giả nhắc đến trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Mùa này, anh cho thấy khả năng tương tác tốt với dàn cast lẫn các "chiêu trò" khiến khán giả bật cười trong ngỡ ngàng.