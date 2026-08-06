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Nhóm nhạc 'tân binh' chật vật tìm khán giả xem show, 'cầu cứu' hai Hoa hậu trợ giúp nhưng vẫn thất bại

Văn Sơn
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SVO - Hai 'nàng Hậu' Nguyễn Ngọc Kiều Duy và Phan Phương Oanh bất ngờ nhập hội cùng nhóm nhạc gen Z Duniverse tổ chức mini concert tại bến xe Miền Đông (mới), với thành quả khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Sau 2 tập đầu tiên ghi nhận hàng triệu lượt xem trên nền tảng số, Duniverse tiếp tục hành trình tìm kiếm Chỗ đứng bằng thử thách khó nhất từ trước đến nay, khiến những hành khách đang vội vã tại bến xe Miền Đông (mới) dừng lại để xem nhóm biểu diễn.

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Đây cũng là lúc Duniverse nhận ra rằng, chỉ có âm nhạc thôi có thể chưa đủ để khiến một hành khách đang vội dừng bước. Nhóm cần một “đòn bẩy” đủ mạnh để tạo ra sự chú ý ban đầu, sau đó mới có cơ hội đưa khán giả đến với âm nhạc của mình. Vì vậy, Duniverse quyết định “chơi lớn” bằng cách mời hai Hoa hậu cùng tham gia thử thách.

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Nguyễn Ngọc Kiều Duy và Phan Phương Oanh có khả năng tạo ra sự chú ý ngay từ khoảnh khắc xuất hiện. Nhưng quan trọng hơn, hai "nàng Hậu" cũng sở hữu khả năng giao tiếp, sự tự tin và năng lượng phù hợp để chủ động tiếp cận những người hoàn toàn xa lạ, đúng với điều Duniverse cần nhất trong thử thách lần này.

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Đặc biệt, cả hai người đẹp đều bằng tuổi các thành viên Duniverse, nên nhanh chóng bắt được “tần số” với nhau. Trong vẻn vẹn 2 tiếng, nhóm cùng hai "nàng Hậu" mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước, tự nhiên. Tuy vậy, Duniverse không thể hoàn thành mục tiêu ban đầu. Khu vực sân khấu chỉ có 14/50 khán giả ở lại theo dõi nhóm biểu diễn.

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Nếu nhìn đơn thuần bằng con số, đây là một thất bại. Nhưng thay vì bỏ cuộc, các chàng trai vẫn bước lên sân khấu và biểu diễn trọn vẹn trước những người đã lựa chọn ở lại. Nguyễn Ngọc Kiều Duy và Phan Phương Oanh trực tiếp bước lên sân khấu, góp giọng và cùng Duniverse tạo nên một buổi diễn đáng nhớ.

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Chia sẻ sau thử thách của series Chỗ đứng, nhóm Duniverse cho biết: “Đây là một kết quả mà cả nhóm phải cải thiện nhiều ở các thử thách tiếp theo. Khi có hai Hoa hậu xuất hiện, nhóm như được tiếp thêm năng lượng và sức mạnh. Nhóm sẽ học hỏi cách hai bạn đi mời khán giả. Và cảm ơn những khán giả, dù là ít ỏi thôi nhưng cũng đã tiếp thêm cho Duniverse nhiều năng lượng".

Văn Sơn
#Nguyễn Ngọc Kiều Duy #Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy #Phan Phương Oanh #Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh #Nhóm Duniverse #Duniverse #nhóm nhạc Duniverse #series Chỗ đứng

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