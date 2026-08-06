Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền kể về mối lương duyên cùng Văn Mai Hương và Lâm Bảo Ngọc

SVO - Là tác giả đứng sau hàng loạt ca khúc đình đám của V-pop, Hứa Kim Tuyền sẽ xuất hiện trong số phát sóng mới của 'Studio 3', lên sóng tối 9/8 trên VTV3. Chương trình đưa khán giả nhìn lại hành trình sáng tác của nam nhạc sĩ, đồng thời hé lộ nhiều câu chuyện phía sau những bản hit gắn liền với tên tuổi anh.

Nhắc đến Hứa Kim Tuyền là nhắc đến cả một “playlist” thanh xuân quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua chuỗi bản hit “đốn tim”. Trải qua hành trình bền bỉ sáng tạo cùng tư duy âm nhạc sắc bén, anh sở hữu bộ sưu tập nhiều đề cử và giải thưởng danh giá như Làn Sóng Xanh, Giải Cống hiến, Giải Mai Vàng...

Xuất hiện trong số phát sóng mới của Studio 3, Hứa Kim Tuyền giải mã bí quyết "chạm vào đâu cũng thành hit", cách anh "đo ni đóng giày" cho từng nghệ sĩ, từ Tóc Tiên, Văn Mai Hương đến AMEE, cũng như chia sẻ về góc nhìn âm nhạc trong dự án mới nhất Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection #1: Pop & Ballad. Đặc biệt, tuyên bố "Tôi không còn viết tình ca?" cũng được anh lý giải dưới góc nhìn mới. Theo Hứa Kim Tuyền, "tình ca" không chỉ là những câu chuyện tình yêu đôi lứa mà còn là những cảm xúc về sự bao dung, lòng tử tế và tình yêu dành cho cuộc sống.

Một Hứa Kim Tuyền đa sắc cùng những bản hit của mình.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là câu chuyện về mối cộng tác lâu năm giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương. Cặp đôi đã cùng tạo nên nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật như Hương, Minh tinh và gần đây là Giai nhân. Nam nhạc sĩ cũng tiết lộ quá trình tổ chức các buổi "music camp" để tìm ý tưởng sáng tác, đồng thời chia sẻ lời tâm sự xúc động của Văn Mai Hương rằng: "Tuyền có nhiều lựa chọn, nhưng Hương thì chỉ có Tuyền".

Bên cạnh đó, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc sẽ góp mặt với phiên bản R&B của ca khúc Tôi không còn viết tình ca?. Theo ê kíp, đây là bản phối giữ lại tinh thần nguyên bản của ca khúc nhưng được khoác lên màu sắc mới, mang nhiều cảm xúc và sự chiêm nghiệm hơn.

Vì Lâm Bảo Ngọc mà Hứa Kim Tuyền "không còn viết tình ca"?

Ngoài ra, Hứa Kim Tuyền cũng tiết lộ việc từng học ngành Truyền thông và có thời gian làm báo. Trải nghiệm này được anh xem là lợi thế giúp mình hiểu khán giả, từ đó tạo nên nhiều ca khúc quảng cáo có sức lan tỏa như Chuyện cũ bỏ qua, Đi về nhà hay Bài này chill phết. Trong chương trình, nam nhạc sĩ còn tham gia thử thách sáng tác ngẫu hứng những "bản tình ca" dành cho các vật dụng quen thuộc như áo mưa, dép lào hay bàn chải đánh răng.

Studio 3 cũng nhìn lại chặng đường trưởng thành của Hứa Kim Tuyền từ dấu mốc Sing My Song 2016 với ca khúc Tình lãng phí đến vai trò Giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình lớn. Điểm lắng đọng nhất là cuộc gặp giữa anh và bé Nhã Uyên – em nhỏ từng được hỗ trợ phẫu thuật tim nhờ nguồn kinh phí gây quỹ từ ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời. Cuộc hội ngộ trở thành minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc, khi không chỉ chạm đến cảm xúc mà còn góp phần thay đổi cuộc đời của những con người ngoài đời thực.