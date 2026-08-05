Mùa lễ Quốc khánh 2/9 sôi động của phim chiếu rạp Việt năm nay

SVO - Bên cạnh các phim điện ảnh quốc tế, ‘đường đua’ phim Việt mùa lễ 2/9 năm nay cũng rất sôi động ngoài rạp chiếu trong nước.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9. Tuy nhiên, do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Chính vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài nên khán giả sẽ có thêm thời gian lựa chọn các phương án giải trí. Trong đó, rạp chiếu Việt củng bắt đầu ‘lộ diện’ những ứng viên sẽ tham gia “đường đua” phim Việt chiếu lễ năm nay.

Các dự án nổi bật sẽ được công chiếu trước và ngay trong lễ 2/9 gồm Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh, Quý tử vượt giàu (dự kiến cùng khởi chiếu vào ngày 28/8), riêng phim Nghỉ Hè gặp nghỉ hưu dự kiến khởi chiếu vào ngày 21/8.

Trong đó, Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình gây chú ý cho khán giả khi chọn khai thác thể loại huyền sử - võ thuật. Phim quy tụ đông đảo diễn viên như: NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long, Lê Minh Thuấn, Hứa Vĩ Văn, Danis Nguyễn, Đăng Trần, Trần Quang Lộc, Hiền Ngô, NSND Như Quỳnh, Thuý Hiền…

Trong đó, Johnny Trí Nguyễn là đạo diễn võ thuật, Nguyễn K'Linh đảm nhận vai trò đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ Lưu Quang Minh phụ trách phần âm nhạc cho phim. Phim kể về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ đưa 99 quan tài của vua Đinh theo 7 hướng khác nhau để đánh lạc hướng kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ.

Mang thông điệp “Cùng chạm vào huyền sử nghìn năm đất Việt”, poster phim quy tụ 15 nhân vật thuộc nhiều tuyến vai, mang lại màu sắc bí ấn hấp dẫn khán giả. Bên cạnh hình ảnh lôi cuốn, tác phẩm huyền sử võ thuật của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe và nhận được lời mời từ Liên hoan phim Quốc tế Toronto, tại hạng mục danh giá “Gala presentation”.

Nghỉ Hè gặp nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Xuân Phúc... Huỳnh Lập hứa hẹn chinh phục khán giả qua hành trình đi tìm câu trả lời cho nỗi trăn trở: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.

Phim thuộc thể loại gia đình, tâm linh và hài. Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi quy tụ cả hai gương mặt từ hai chương trình truyền hình thực tế đình đám mùa Hè 2026.

Theo đó, Huỳnh Lập hiện tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Còn Cody Nam Võ đang góp mặt trong Tinh hà say hi. Màn kết hợp lần đầu tiên giữa hai nghệ sĩ này gây tò mò rất lớn cho khán giả.

Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu cũng đánh dấu lần đầu Cody Nam Võ thử sức với điện ảnh dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Huỳnh Lập. Thành công của Phương Mỹ Chi với vai Mỹ Tiên trong Nhà gia tiên cũng cho thấy khả năng phát hiện và khai thác tiềm năng diễn xuất từ những “ngôi sao trẻ” của Huỳnh Lập, khiến màn ra mắt của Cody Nam Võ càng đáng mong đợi.

Còn Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thuộc thể loại hài, gia đình. Dự án đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng sau nhiều vai diễn ăn ý. Hai gương mặt trẻ tài năng sẽ cùng đảm nhận vai “con trai” của Thu Trang và Tiến Luật trong phim, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, lần lượt do Đình Dương và Hạo Khang thể hiện.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy trong vai cậu Vinh tại căn biệt thự này cũng càng làm tăng sự tò mò của khán giả. Quý tử vượt giàu xoay quanh cặp vợ chồng Diệp - Phát và hành trình “dở khóc dở cười” khi cả hai cùng nuôi dạy cậu con trai tên Phú Quý.

Với những tình tiết vui vẻ nhằm đẩy mạnh tính giải trí, bộ phim từ từ mở ra góc nhìn đa chiều về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.

Cả ba tác phẩm Việt Nam tham gia “đường đua” dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đều sở hữu dàn diễn viên “ngôi sao”, cùng nhiều yếu tố hấp dẫn khán giả ra rạp. Mỗi phim đều tận dụng lợi thế riêng.

Do vậy, “cuộc chiến” sẽ gay cấn hơn trên “mặt trận” quảng bá truyền thông. Bởi kỳ nghỉ lễ kéo dài luôn là “miếng bánh ngon” để các nhà làm phim mang “đứa con tinh thần” giới thiệu đến công chúng. Khán giả vẫn sẽ được lợi nhiều nhất, khi có thêm nhiều lựa chọn phong phú để giải trí.