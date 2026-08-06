14 Casper bước ra khỏi 'vùng an toàn' sau hành trình 'chông gai'

SVO - Sau khi dừng lại ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai', 14 Casper giới thiệu phiên bản mới mẻ hơn: Dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử nghiệm và sẵn sàng mở rộng những giới hạn của chính mình.

Dù dừng chân sớm tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, 14 Casper vẫn là một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Bên cạnh khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc vốn đã được công nhận, nam nghệ sĩ còn ghi điểm bởi sự gần gũi, hài hước và tinh thần đồng đội xuyên suốt chương trình. Sau khi dừng chân, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng 14 Casper chưa có đủ thời lượng để thể hiện hết khả năng trình diễn cũng như màu sắc âm nhạc riêng. Chính vì vậy, Taking a break được xem như lời đáp lại những kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho anh sau chương trình.

Khác với những bản ballad giàu cảm xúc từng tạo nên dấu ấn như bao tiền một mớ bình yên?, Một đời hay Thu hoài, ca khúc mới mang màu sắc hiện đại hơn khi kết hợp giữa hát, rap và những yếu tố trình diễn. Đây cũng là sáng tác do chính 14 Casper chấp bút và thể hiện.

14 Casper đã "bước khỏi vùng an toàn" với sản phẩm mới.

Lấy cảm hứng từ cảm xúc sau một cuộc chia tay, Taking a break kể về hành trình đối diện với những tiếc nuối, nỗi nhớ và quá trình tự chữa lành sau khi một mối quan hệ kết thúc. Thay vì chỉ truyền tải câu chuyện qua ca từ, MV lựa chọn ngôn ngữ hình thể và vũ đạo để khắc họa những biến chuyển trong tâm lý nhân vật, tạo nên một cách kể chuyện giàu tính điện ảnh.

Đây cũng là lần đầu tiên 14 Casper đầu tư mạnh cho phần trình diễn. Những động tác vũ đạo được xây dựng như một phần của mạch cảm xúc, cho thấy sự nghiêm túc của nam nghệ sĩ trong việc mở rộng giới hạn bản thân sau nhiều năm hoạt động chủ yếu ở vai trò songwriter và producer.

Nếu trước đây, công chúng biết đến 14 Casper nhiều hơn qua các sáng tác và bản phối, thì với sản phẩm lần này, anh mong muốn giới thiệu một phiên bản đa năng hơn khi kết hợp khả năng sáng tác, sản xuất, hát, rap và biểu diễn trên cùng một sân khấu. Việc chủ động bước ra khỏi vùng an toàn cũng được xem là bước đi đáng chú ý đầu tiên của nam nghệ sĩ sau sức hút mà Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mang lại.

14 Casper mong muốn tạo nên những điều thú vị trên hành trình mới cho khán giả.

MV Taking a break vì thế không chỉ là sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là lời giới thiệu về một giai đoạn mới trong sự nghiệp của 14 Casper. Sau những gì đã thể hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nam nghệ sĩ lựa chọn bắt đầu hành trình tiếp theo bằng việc thử nghiệm những màu sắc mới, đầu tư nhiều hơn cho phần trình diễn và khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, sẵn sàng chinh phục những giới hạn mới của bản thân.