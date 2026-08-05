Hoàng Dũng nói về việc kết hợp với nghệ sĩ quốc tế: 'Rào cản ngôn ngữ cũng dần được xóa bỏ'

SVO - Sau 'bản hit' mang tên 'Phonecert' kết hợp cùng 10CM, Hoàng Dũng tiếp tục kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept trong dự án 'Nói nhỏ em nghe'. Qua đó, anh cũng chia sẻ quan điểm của việc kết hợp cùng các nghệ sĩ quốc tế.

Ca khúc Nói nhỏ em nghe này do Dept sáng tác giai điệu, Hoàng Dũng chấp bút phần lời Việt. Cả hai nghệ sĩ mang đến một bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, đồng thời gây ấn tượng với MV lãng mạn được ghi hình tại Tuy Hòa (Việt Nam).

Dept có tên thật là Lee Ho Jung. Anh là nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc khi đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ. Ở tuổi 33, anh từng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội với hai "bản hit" Van Gogh và Winter blossom.

Theo đuổi phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop, R&B và soul, Dept chinh phục khán giả bằng những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng chất nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia, nam nghệ sĩ từng đến Việt Nam để tổ chức concert và tham gia các sự kiện âm nhạc.

Mang màu sắc pop pha R&B đặc trưng của Dept cùng chất tự sự quen thuộc trong âm nhạc Hoàng Dũng, Nói nhỏ em nghe là bản tình ca dịu dàng về những ký ức còn vẹn nguyên sau một cuộc tình đã khép lại.

Nói về sự kết hợp với nghệ sĩ Hàn Quốc này, Hoàng Dũng cho biết: “Tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa tôi và âm nhạc của Dept. Anh ấy cũng có một cộng đồng fan hâm mộ rất sôi nổi tại Việt Nam nên tôi đã nhận lời. Tôi nghĩ, đây sẽ là một sự kết hợp thú vị”.

Hiện tại, việc nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với các giọng ca quốc tế đang trở nên phổ biến hơn. Sự hợp tác dù có khác biệt văn hoá nhưng sử dụng âm nhạc như một "sợi dây" kết nối cảm xúc. Mà ở đó, nghệ sĩ xoá nhoà khoảng cách địa lý, như Hoàng Dũng bày tỏ rằng, đây sẽ là một cơ hội tốt, cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả.

Việc kết nối giữa các nghệ sĩ trong khu vực hay quốc tế sẽ giúp cộng đồng nghe nhạc lớn dần lên theo thời gian, đồng thời rào cản về ngôn ngữ cũng dần được xóa bỏ. Chính Hoàng Dũng cũng học được rất nhiều điều từ những ê kíp nước ngoài, nhiều kiến thức và tư duy về thị trường âm nhạc thú vị mà anh chưa có cơ hội trải nghiệm trước đây.

Về hành trình âm nhạc trong thời gian tới, Hoàng Dũng mong muốn giữ cho mình một tâm thế cởi mở và tự do trong sáng tạo. Anh bộc bạch: “Tôi mong năm nay sẽ là một năm vô tư của tôi, muốn kết hợp với ai thì cứ kết hợp, muốn có một trải nghiệm mới thì cứ trải nghiệm, muốn tiếp tục gặp khán giả của mình, vậy thì làm concert tiếp". Với anh, đó là cách để bản thân thả lỏng đầu óc hơn sau một dự án sáng tạo dài hơi.