8 bộ phim bạn không thể bỏ qua trong tháng Tám

SVO - Hãy tránh những đợt nắng nóng cuối mùa bằng cách xem những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới ngay trong nhà.

My Bias, My Boss: Mối tình tay ba phức tạp

Nam Da Reum (Kim Hye Jun) nhận được công việc tại APPELLO, một công ty nền tảng thời trang có liên hệ với Lee Chan (Cha Woo Min), một thần tượng chuyển sang làm diễn viên mà cô đã yêu mến từ lâu. Nhưng thay vì cuộc sống của một fan hâm mộ như cô hằng mơ ước, cô lại liên tục xung đột với CEO nghiêm khắc và nghiện công việc Kang Ha Gi (Kang Hoon), bắt đầu hiểu lầm mối quan hệ kỳ lạ giữa Ha Gi và Chan, và bị cuốn vào một bí mật mà cô tin rằng mình phải giữ kín. Lấy bối cảnh tại một công ty khởi nghiệp sành điệu, bộ phim diễn ra như một bộ phim hài lãng mạn sống động về sự thăng tiến trong sự nghiệp, những hiểu lầm trong tình yêu và một mối tình tay ba phức tạp.

Phim phát sóng Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần lúc 8h45 tối (giờ Hàn Quốc) trên tvN, có sẵn trên Viki, bắt đầu từ 3/8, gồm 12 tập.

Our Sticky Love: Tình yêu được xây dựng trên sự dối trá có thể trở thành tình yêu đích thực

Nữ công tố viên đầy tham vọng Ko Eun Sae (Ha Young) mất hết trí nhớ sau một tai nạn bí ẩn khi đang điều tra một băng đảng tội phạm hùng mạnh. Cô tỉnh dậy ở một ngôi làng hẻo lánh mà không nhớ tên, nghề nghiệp hay quá khứ của mình, chỉ để gặp Jang Tae Ha (Jung Hae In), một cựu võ sĩ quyền anh nay là huấn luyện viên, người khăng khăng rằng anh là bạn trai của cô. Điều Eun Sae không biết là Tae Ha đang che giấu sự thật. Từng dính líu đến một băng đảng và tuyệt vọng muốn bỏ lại quá khứ phía sau, anh gặp lại mối tình đầu khi cô mất trí nhớ. Quyết tâm bảo vệ cô khỏi nguy hiểm đang rình rập, anh đã nói dối một lời nói dối có thể thay đổi cuộc đời cô. Khi họ cùng nhau trải qua cuộc sống chung bất ngờ đầy bí mật, tiếng cười và tình cảm ngày càng lớn dần, Eun Sae và Tae Ha phải khám phá ra sự thật đằng sau quá khứ của cô và tìm hiểu xem liệu một tình yêu được xây dựng trên sự dối trá có thể trở thành tình yêu đích thực hay không?.

Tất cả 12 tập phim sẽ được phát sóng đồng thời lúc 16h (giờ Hàn Quốc), trên Netflix vào ngày 7/8.

Flex x Cop 2: Sự trở lại đầy 'áp lực' của Ahn Bo Hyun

“Flex x Cop” kể về Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun), người thừa kế gia tộc tài phiệt đời thứ ba, trở thành thám tử, sử dụng sự giàu có và các mối quan hệ của mình như những “mã gian lận” mỗi khi cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Trong phần 2, nữ thám tử kỳ cựu Joo Hye Ra (Jung Eun Chae) gia nhập với tư cách là cộng sự mới của anh. Phim được phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy lúc 21h50 (giờ Hàn Quốc), trên đài SBS, bắt đầu từ 7/8.

A Trap Called Desire: 'Cuộc đối đầu định mệnh' với Jeon Hye Won

Tác phẩm này thu hút sự chú ý vì Jang Seo Hee, người được mệnh danh là ‘Nữ hoàng phim truyền hình hàng ngày’, trở lại phim truyền hình KBS sau 12 năm. Người ta kỳ vọng rất nhiều vào sự căng thẳng sẽ được tạo ra bởi cuộc đối đầu giữa Jang Seo Hee, người bị biến từ một nạn nhân tốt thành kẻ ác tuyệt đối, tác động đến câu chuyện và Jeon Hye Won, người đứng lên một lần nữa sau khi bị lấy đi mọi thứ khỏi cô.

"A Trap Called Desire" là một bộ phim truyền hình trả thù kể về câu chuyện của Go Eun Seol (Jeon Hye Won), người có cuộc sống bình thường bị hủy hoại sau khi bị vu oan tội giết người, khi cô chiến đấu để khôi phục lại số phận của mình. Phim chiếu vào các ngày trong tuần lúc 19h50 (giờ Hàn Quốc), trên KBS2, bắt đầu từ 10/8.

OK, Let’s Get Divorced: Cuộc chiến ly hôn 'nảy lửa'

"OK, Let’s Get Divorced" kể về hành trình ly hôn thực tế của cặp vợ chồng Baek Mi Young (Lee Min Jung) và Ji Won Ho (Kim Ji Suk), chủ một cửa hàng váy cưới, khi họ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi của mình. Phim phát sóng vào thứ Tư và thứ Năm, lúc 23h (giờ Hàn Quốc) trên KBS Drama, bắt đầu từ ngày 19/8.

New Recruit 4: Sabotage: Chất 'hài đen tối' nơi quân ngũ

"New Recruit 4: Sabotage" là một bộ phim hài đen tối khám phá văn hóa, bí mật và những điều phi lý của quân đội Hàn Quốc. Mùa 4 khắc họa nửa sau cuộc đời đầy biến động của Park Min Seok (Kim Min Ho) trong quân ngũ khi anh được thăng cấp lên hạ sĩ và phải đối mặt với vô số những tình huống khó xử mới. Phim gồm 8 tập phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba lúc 22h (giờ Hàn Quốc) trên ENA, bắt đầu từ 24/8.

Mousetrap: Tương tác nhân vật và diễn xuất tập thể xuất sắc chưa từng có

"Mousetrap" là một bộ phim kinh dị kể về Moon Jae (Ryu Jun Yeol), một tiểu thuyết gia sống ẩn dật, người mất tất cả mọi thứ, tên tuổi, danh tính và tài sản vào tay một người đàn ông bí ẩn, chỉ được biết đến với biệt danh “Chuột”. Để lấy lại cuộc sống của mình, anh ta đã lập một liên minh bất đắc dĩ với kẻ cho vay nặng lãi Noja (Sul Kyung Gu). Tất cả 10 tập phim sẽ được phát sóng đồng thời lúc 16h (giờ Hàn Quốc), trên Netflix, vào ngày 28/8.

Ryu Jun Yeol cho biết: "Tôi đã cố gắng làm cho nhân vật trở nên thuyết phục hơn bằng cách điều chỉnh cường độ cảm xúc của mình giữa những tình huống diễn ra từng khoảnh khắc".

Four Hands, Two Sonatas: 'Sự trưởng thành' của Song Kang