G-Dragon chống trả lại những bình luận ác ý

Những cá nhân đăng tải các bình luận ác ý nhắm vào G-Dragon (tên thật là Kwon Ji-yong), ca sĩ kiêm thành viên nhóm nhạc BIGBANG đã bị xử phạt.

Công ty quản lý của anh, Galaxy Corporation, đã đưa ra thông báo: "Để bảo vệ danh dự và quyền lợi của G-Dragon, chúng tôi đang liên tục thực hiện các biện pháp pháp lý đối với nhiều hành vi bất hợp pháp trên mạng, bao gồm bôi nhọ danh dự, lan truyền thông tin sai lệch, lăng mạ, vu khống ác ý cũng như xâm phạm quyền cá nhân và quyền riêng tư". Trước đó, vào tháng Hai, công ty cũng từng thông báo về việc đệ đơn khiếu nại quy mô lớn đối với hơn 100 cá nhân vì hành vi đăng tải các bình luận ác ý.

Liên quan đến vấn đề này, công ty cũng thông báo: “Một số vụ án hiện đang được các cơ quan điều tra và tòa án xử lý, và trong một số trường hợp, cáo buộc hình sự của các nghi phạm đã được công nhận và họ đã được chuyển sang cơ quan công tố hoặc chuyển giao cho xét xử hình sự. Đối với một số bị cáo, tòa án đã ban hành lệnh tóm tắt với mức phạt từ 2 triệu won đến 7 triệu won (khoảng 37 triệu đến gần 130 triệu đồng). Các thủ tục hình sự và biện pháp pháp lý thực tế đang được tiếp tục, với việc công tố cũng yêu cầu lệnh tóm tắt mức phạt trong các trường hợp riêng biệt".

Công ty cho biết thêm: “Đây là kết quả cho thấy, ngay cả khi một bài đăng độc hại được viết bằng tài khoản ẩn danh, tác giả vẫn có thể được xác định thông qua việc theo dõi của các cơ quan điều tra và có thể dẫn đến hình phạt hình sự thực sự. Dựa trên những bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi kết thúc vụ việc hiện đang diễn ra và chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết, chẳng hạn như khởi kiện, đối với bất kỳ hành vi bất hợp pháp mới nào được xác nhận trong tương lai".