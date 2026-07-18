Cuối cùng các COER cũng đợi được đến ngày này!

Hôm nay, CORTIS chính thức khởi động chuyến lưu diễn hòa nhạc đầu tiên của mình, đánh dấu một cột mốc quan trọng chưa đầy một năm sau khi nhóm ra mắt.

Nhóm nhạc năm thành viên, Martin, James, Juhun, Seonghyeon và Geonho sẽ tổ chức chuyến lưu diễn PUT YOUR PHONE DOWN tại Inspire Arena ở Incheon vào ngày 18 và 19/7 (giờ Hàn Quốc), mở đầu cho hành trình 14 buổi diễn tại chín thành phố kéo dài đến tháng Chín.

Sau các buổi hòa nhạc tại Seoul, chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục với các điểm dừng chân tại Toronto (Canada), New York (Hoa Kỳ) và Kanagawa (Nhật Bản). Tên tour diễn, PUT YOUR PHONE DOWN (Hãy bỏ điện thoại xuống), phản ánh nhiều hơn nghĩa đen của nó. Nó thể hiện mong muốn của nhóm nhạc là khán giả hãy cất điện thoại đi và cùng nhau tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm trực tiếp trong khoảnh khắc đó.

Trước các buổi hòa nhạc mở màn, CORTIS đã chia sẻ sự hào hứng của mình thông qua BIGHIT MUSIC: “Chúng tôi vô cùng biết ơn khi được tổ chức concert riêng của mình chưa đầy một năm sau khi ra mắt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến đây thành một trải nghiệm khó quên mà người hâm mộ sẽ trân trọng suốt đời”.

Ngoài tour diễn, CORTIS đang chuẩn bị cho các buổi biểu diễn trên một số sân khấu quốc tế lớn. Nhóm dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại Lollapalooza Chicago vào ngày 31/7 và ngày 1/8 (giờ địa phương) và tại Giải đua xe Công thức 1 Singapore Grand Prix vào ngày 9/10, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình trên sân khấu âm nhạc toàn cầu.