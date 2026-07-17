Thúy Diễm: 'Cuộc sống chậm lại nhưng lại khiến mình thấy bình yên hơn rất nhiều'

SVO - Bộ ảnh ngọt ngào của Lương Thế Thành và Thúy Diễm ở tháng thứ 7 thai kỳ gây chú ý. Cả hai nghệ sĩ lần đầu xác nhận giới tính em bé thứ hai.

Sau nhiều tháng nhận được sự quan tâm kể từ khi thông báo mang thai lần hai, vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm chính thức chia sẻ tin vui khi em bé trong bụng là một bé gái.

Bộ ảnh được thực hiện ở tháng thứ 7 thai kỳ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Đồng thời đánh dấu cột mốc đặc biệt khi cả hai chuẩn bị chào đón thành viên mới, sau 8 năm kể từ ngày con trai đầu lòng Bảo Bảo ra đời.

Biết em bé thứ hai là con gái, Lương Thế Thành không giấu được niềm hạnh phúc. Nam diễn viên cho biết, đây là món quà mà cả hai vợ chồng cùng hai bên gia đình đã mong chờ từ rất lâu. "Thật sự khi biết là con gái, cả nhà ai cũng vui. Bé đầu là con trai, nên lần này có thêm một cô công chúa nhỏ, gia đình mình cảm thấy mọi thứ như trọn vẹn hơn. Hai vợ chồng cũng hay nói vui với nhau là cuối cùng đã đủ nếp đủ tẻ rồi".

Theo Thúy Diễm, điều khiến cô hạnh phúc nhất không nằm ở việc em bé là trai hay gái. Với nữ diễn viên, chỉ cần con đến với mình đã là một niềm hạnh phúc và điều quan trọng nhất vẫn là em bé phát triển khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

"Mang thai ở tuổi 40 không phải là điều dễ dàng với tôi, nên dù là con trai hay gái thì con khỏe mạnh vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng đúng là khi biết mình sắp có một cô con gái, cảm giác rất khác. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mặc váy đôi với con, làm tóc cho con, hay cùng con lớn lên như hai người bạn”, Thúy Diễm tâm sự.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Thế Thành và Thúy Diễm thống nhất dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong giai đoạn đặc biệt này. Thúy Diễm chủ động giảm bớt lịch làm việc để nghỉ ngơi, dưỡng thai và chuẩn bị đón em bé. Trong khi đó, Lương Thế Thành cũng sắp xếp các dự án điện ảnh và truyền hình hợp lý để có thể ở bên vợ nhiều hơn trong những tháng cuối thai kỳ.

"Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của gia đình là mẹ khỏe, em bé khỏe. Công việc vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước, nhưng những khoảnh khắc này thì không thể quay lại lần thứ hai”, Lương Thế Thành chia sẻ.

Thúy Diễm cho biết, cô cảm thấy may mắn khi luôn có chồng và hai bên gia đình đồng hành. Cô cho biết: "Mỗi ngày của tôi bây giờ khá đơn giản. Ăn uống, nghỉ ngơi, đi dạo, đọc sách, chơi với con trai và chuẩn bị từng chút một để đón em bé. Cuộc sống chậm lại nhưng lại khiến mình thấy bình yên hơn rất nhiều".