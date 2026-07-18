Hoa hậu Hương Giang làm ‘tour guide’, đưa dàn 'mỹ nhân' đình đám quốc tế khám phá TP. HCM

SVO - Trong chương trình 'Wow Ho Chi Minh City', Hương Giang đã khiến các 'nàng Hậu' quốc tế ngỡ ngàng với ẩm thực cũng như cảnh quan du lịch của TP. HCM.

Trong hành trình khám phá lần này, Hoa hậu Hương Giang đồng hành trong vai trò “tour guide” dẫn đường duyên dáng, kết nối hai nhà sáng tạo nội dung quen thuộc: Thầy Beo U40, Bé Duy, cùng dàn khách mời quốc tế.

Miss grand International 2025 Emma Tiglao, Miss grand International All stars 2026 Vanessa Pulgarin, Miss universe Thailand 2025 Veena Praveenar và MC Thái Lan Sakul Limpapanon (Mr. Champ) đã có những trải nghiệm thú vị và đậm nét văn hóa Việt tại TP. HCM.

Hoa hậu Hương Giang đã đưa dàn khách mời quốc tế đến với khách sạn Majestic Saigon. Đây vốn là một biểu tượng kiến trúc của TP. HCM. Miss universe Thailand 2025 Veena Praveenar không giấu được sự ngỡ ngàng: “TP. HCM đã vượt xa kỳ vọng của tôi. Ban đầu, tôi nghĩ TP. HCM sẽ có nét tương đồng với Bangkok, nhưng ẩm thực ở đây thực sự quá tuyệt vời”.

Hoa hậu Hương Giang tự hào chia sẻ: “TP. HCM là một trong những thành phố phát triển năng động nhất Việt Nam. Nơi đây không chỉ là thiên đường mua sắm lý tưởng, sở hữu nền ẩm thực nổi tiếng thế giới, mà còn lưu giữ rất nhiều di sản, thắng tích”.

Không chỉ vậy, Hương Giang đã chiêu đãi các "nàng Hậu" quốc tế món bánh mì Sài Gòn và cà phê sữa đá. Hai biểu tượng ẩm thực đường phố của Việt Nam nhưng vang danh toàn cầu. Thưởng thức bữa sáng đặc trưng này, dàn khách mời quốc tế đã liên tục trầm trồ.

Đặc biệt, Miss grand International 2025 Emma Tiglao đã bày tỏ mong muốn được thử tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Khi xuất hiện trong trang phục áo dài, nét đẹp duyên dáng và dịu dàng của "nàng Hậu" khiến cô trông như một cô gái Việt thực thụ, nhận về những tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt từ mọi người.

Dàn Hoa hậu và MC Thái Lan liên tục dành những lời khen "có cánh" cho ẩm thực Việt Nam, khẳng định các món ăn vô cùng đặc biệt, tuyệt vời và đồng thanh hứa chắc chắn sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.