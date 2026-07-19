Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Nhóm các ông chú' đang 'chiếm lĩnh' cả điện ảnh lẫn truyền hình Hàn

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bộ phim 'Hope' (đạo diễn Na Hong Jin) đang là chủ đề 'nóng' khi sẽ sớm đạt mốc 2 triệu lượt xem trong hôm nay, trong khi 'Agent Kim Reactivated' bước vào tuần cuối với lượng người xem cao nhất từ trước đến nay.

Theo hệ thống đặt vé tích hợp của Hội đồng Phim Hàn Quốc ngày 19/7, Hope của Hwang Jung Min và Jo In Sung tiếp tục giữ vị trí số một tại phòng vé vào ngày 18/7, với 511.883 người xem. Với tổng số khán giả tích lũy là 1.732.394 người, nếu xu hướng này tiếp tục, dự kiến ​​phim sẽ vượt mốc 2 triệu lượt xem trong ngày hôm nay (19/7).

hope-2.jpg
hope.jpg

Hope là câu chuyện bắt đầu khi Beom Seok (Hwang Jung Min), người đứng đầu chi nhánh cảng Hopo nằm trong Khu phi quân sự, nghe tin từ những thanh niên địa phương về sự xuất hiện của một con hổ, khiến toàn bộ ngôi làng rơi vào tình trạng báo động cao khi anh phải đối mặt với một thực tế khó tin. Phim đã vượt mốc 1 triệu lượt người xem vào lúc 12h trưa ngày 17/7, ngày thứ ba công chiếu, lập kỷ lục trước Colony một ngày (phim mất 4 ngày để ra mắt) và giành được danh hiệu phim đạt 1 triệu lượt người xem nhanh nhất năm 2026.

dac-vu-kim-1.jpg
Trong khi đó, bộ phim “Đặc vụ Kim tái khởi động" của đài SBS đang tiến đến hồi kết với kỷ lục người xem cao nhất mọi thời đại, do "The Penthouse 2" (29,2%) nắm giữ. Ngày 18/7, bộ phim truyền hình ăn khách này một lần nữa đạt mức rating cao nhất từ ​​trước đến nay trước tuần phát sóng cuối cùng. Theo Nielsen Korea, tập mới nhất của phim đã đạt mức rating trung bình toàn quốc là 23,1%, trở thành chương trình được xem nhiều nhất phát sóng vào thứ Bảy.
Tuệ Nghi
#phim Hàn Quốc đạt mốc 2 triệu lượt xem #sức hút của phim Hope và Agent Kim #kỷ lục lượt xem phim Hàn 2026 #phim truyền hình Đặc vụ Kim nổi bật #xu hướng phát triển phim Hàn Quốc

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục