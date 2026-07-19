'Nhóm các ông chú' đang 'chiếm lĩnh' cả điện ảnh lẫn truyền hình Hàn

SVO - Bộ phim 'Hope' (đạo diễn Na Hong Jin) đang là chủ đề 'nóng' khi sẽ sớm đạt mốc 2 triệu lượt xem trong hôm nay, trong khi 'Agent Kim Reactivated' bước vào tuần cuối với lượng người xem cao nhất từ trước đến nay.

Theo hệ thống đặt vé tích hợp của Hội đồng Phim Hàn Quốc ngày 19/7, Hope của Hwang Jung Min và Jo In Sung tiếp tục giữ vị trí số một tại phòng vé vào ngày 18/7, với 511.883 người xem. Với tổng số khán giả tích lũy là 1.732.394 người, nếu xu hướng này tiếp tục, dự kiến ​​phim sẽ vượt mốc 2 triệu lượt xem trong ngày hôm nay (19/7).

Hope là câu chuyện bắt đầu khi Beom Seok (Hwang Jung Min), người đứng đầu chi nhánh cảng Hopo nằm trong Khu phi quân sự, nghe tin từ những thanh niên địa phương về sự xuất hiện của một con hổ, khiến toàn bộ ngôi làng rơi vào tình trạng báo động cao khi anh phải đối mặt với một thực tế khó tin. Phim đã vượt mốc 1 triệu lượt người xem vào lúc 12h trưa ngày 17/7, ngày thứ ba công chiếu, lập kỷ lục trước Colony một ngày (phim mất 4 ngày để ra mắt) và giành được danh hiệu phim đạt 1 triệu lượt người xem nhanh nhất năm 2026.