Chuyện gì khiến các 'huyền thoại tuổi thơ' trong lòng khán giả xúc động nghẹn ngào?

SVO - 'Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần Mặt trời' đã chính thức cán mốc 6.000 vé đặt trước tại 36 cụm rạp. Đây là tín hiệu vui khi công chúng vẫn đón nhận các tác phẩm nghệ thuật sân khấu theo một cách thức mới mẻ.

Sự xuất hiện của những cái tên “huyền thoại tuổi thơ" như Bạch Long, Thanh Thủy, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Quang Thảo, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Hoàng Trinh... cùng hàng loạt diễn viên đã gắn bó nhiều năm cùng nhà hát kịch IDECAF đã nhận được sự quan tâm của công chúng.

Các nghệ sĩ gạo cội đã không giấu được sự xúc động khi thương hiệu Ngày xửa ngày xưa giờ đây "khoác" lên mình một diện mạo hoàn toàn mới trên màn ảnh rộng. Với hàng nghìn vé đã được đặt trước giúp mở ra một hướng đi mới cho các vở kịch sân khấu, tiếp cận thêm lứa khán giả gen Z.

Nghệ sĩ Đình Toàn nghẹn ngào: "Hơn 20 năm làm Ngày xửa ngày xưa, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được ngắm nhìn các nhân vật của mình với kích thước khổng lồ và âm thanh sống động đến thế trên màn ảnh rạp. Đây là một giấc mơ có thật".

NSƯT Mỹ Duyên, Đại Nghĩa lại xúc động khi thấy lứa khán giả 8X, 9X giờ đây tiếp tục đưa con của họ đến rạp xem Ngày xửa ngày xưa. Cô gọi đó là cảm giác thiêng liêng vô cùng.

Diễn viên Hồng Ánh chia sẻ về trải nghiệm hình ảnh: "Điều tôi lo lắng nhất là khi đưa lên màn ảnh rộng, những nét diễn sân khấu có bị cường điệu quá không. Nhưng không, góc máy điện ảnh bắt cận rất tốt. Từng cái nhíu mày, từng giọt mồ hôi, từng ánh mắt của anh em nghệ sĩ đều được giữ lại trọn vẹn. Khán giả giờ đây có thể ngồi ở hàng ghế nào cũng thấy rõ biểu cảm của chúng tôi".

Nghệ sĩ Hoàng Trinh bồi hồi: "Gắn bó với sân khấu từ những ngày đầu, tôi luôn trăn trở làm sao để các em nhỏ ở tỉnh xa cũng xem được Ngày xửa ngày xưa. Hôm nay, ước mơ đó đã thành hiện thực. Rạp chiếu phim ở khắp mọi miền đất nước, giờ đây chính là sân khấu mở rộng của chúng tôi".

Nghệ sĩ Bạch Long, Thanh Thủy chia sẻ rằng, cảm giác nhìn thấy vai diễn sân khấu của mình trên màn ảnh rộng rất đặc biệt. Nghệ sĩ Thanh Thủy dí dỏm nói: "Cảm thấy may mắn vì tuổi tác cứ tăng lên nhưng tình yêu của khán giả dành cho chúng tôi chưa bao giờ già đi. Có những bạn khán giả gọi chúng tôi là thanh xuân, nhưng chính các bạn mới là thanh xuân, là động lực để chúng tôi đứng vững trên sân khấu suốt 25 năm qua".