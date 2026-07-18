Giselle của Aespa thu hút sự chú ý với bộ đồ đen tuyền

SVO - Giselle của Aespa thu hút sự chú ý khi diện một bộ trang phục toàn màu đen hoàn hảo, ngay cả khi đang thư giãn.

Vào ngày 18/7, Giselle đã đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội của mình với chú thích "chữa lành ở Hawaii". Trong ảnh, Giselle được nhìn thấy đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe hơi, với cửa sổ mở, tận hưởng làn gió và vuốt ve một chú ngựa.

Trên bãi biển, Giselle toát lên vẻ quyến rũ đầy tự tin trong bộ bikini đen. Hơn nữa, cô nàng còn khoe vẻ 'nóng bỏng' khi diện quần short ngắn kết hợp với áo đen để lộ gần hết eo và lưng.

Trong một bức ảnh khác, Giselle mặc áo hai dây với quần short đen, càng làm nổi bật những đường nét quyến rũ nhất của mình. Với khuôn mặt trắng trẻo và đôi chân dài miên man, Giselle khiến mọi người phải trầm trồ khi cô nàng khoe dáng như một người mẫu trong bóng tối. Cư dân mạng đã phản ứng với nhiều bình luận khác nhau: Chân cô ấy dài thật; Eo cô ấy đâu rồi?; Tôi ngạc nhiên vì khuôn mặt cô ấy nhỏ nhắn như vậy...

Trong khi đó, aespa, nhóm nhạc mà Giselle trực thuộc, đã phát hành album đầy đủ thứ hai mang tên Lemonade vào tháng Năm năm ngoái và dự kiến ​​sẽ phát hành mini-album tiếng Nhật đầu tiên mang tên KISS N TELL vào ngày 24/7. Album bao gồm bài hát chủ đề cùng tên là KISS N TELL, cùng với các ca khúc b-side như Orbit Pop và Fangirl.