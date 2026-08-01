Go Hyun Jung lại gặp vấn đề về sức khỏe

SVO - Nữ diễn viên Go Hyun Jung đã cập nhật tình hình của mình bằng cách tiết lộ những bức ảnh hậu trường từ một buổi chụp hình.

Go Hyun Jung đã đăng tải một số bức ảnh trên mạng xã hội từ trường quay buổi chụp hình cho một tạp chí hợp tác với một thương hiệu trang sức.

Trong những bức ảnh được công bố, Go Hyun Jung toát lên vẻ thanh lịch khi kết hợp chiếc vòng cổ và vòng tay nổi bật với chiếc váy ống màu đỏ tía để lộ bờ vai và xương quai xanh. Với mái tóc đen dài được chải tự nhiên ra phía sau, cô nhìn sang một bên và một tay nhẹ nhàng đặt trên cổ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

Trong một bộ trang phục khác, cô diện áo cổ lọ ren đen và quần màu be, hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển nhưng tinh tế bằng cách thêm vào những món trang sức lộng lẫy.

Điều thu hút sự chú ý nhất là vẻ ngoài gầy quá mức của cô. Xương quai xanh và đường vai, lộ rõ ​​trên lớp váy, cũng như cánh tay, cổ tay gầy guộc và vóc dáng mảnh mai của cô được phô bày hoàn toàn.

Sau khi nhìn thấy điều này, cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của cô: Tôi chỉ mong cô ấy chăm sóc tốt sức khỏe của mình; Tôi lo lắng vì trông cô ấy gầy quá; Tôi hy vọng cô ấy không bị ốm; Tôi luôn ủng hộ cô ấy...

Trước đó, Go Hyun Jung đã xuất hiện trên kênh YouTube Gyangminggyeong vào tháng 5 năm ngoái và chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Cô tiết lộ rằng mình đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn liên quan đến tá tràng, tuyến tụy và dạ dày vào năm 2020, và phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp một lần nữa vào năm 2024 sau khi bị suy sụp do căng thẳng tột độ.

Về những nghi ngờ về chế độ ăn kiêng "gầy trơ xương", cô đã thẳng thắn hỏi: "Tôi có nên ăn kiêng khi sức khỏe không tốt như vậy không?". Cô nói thêm: "Tôi rất thích gimbap, nhưng tôi sợ bụng sẽ đau nếu chỉ ăn hai ba miếng. Lý do tôi trông yếu ớt là vì thực sự tôi thiếu năng lượng", cho thấy hiện tại cô đang tập trung vào điều trị và phục hồi sức khỏe.