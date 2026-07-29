'Táo Y tế' Vân Dung hiếm hoi khoe giọng hát khiến netizen 'kêu trời', 'gây sốc' vì cú lật bất ngờ

SVO - Nghệ sĩ Vân Dung từ khi 'Nam tiến' đóng phim điện ảnh đã liên tiếp gặt hái nhiều thành công. 'Táo Y tế' không ngại thử sức ở các vai diễn độc lạ.

Nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam về việc "Nam tiến", với tinh thần vừa hồi hộp, vừa mới mẻ. "Táo Y tế" dí dỏm: "Tôi nói giọng Bắc nên không biết khán giả miền Nam có cảm thấy khó nghe hay không. Và tôi cũng hồi hộp, không biết khán giả miền Nam sẽ đón nhận tôi như thế nào".

Dù vậy, nữ nghệ sĩ kỳ cựu đã liên tiếp thành công ngoài phòng vé, với loạt phim điện ảnh trăm tỷ. Vân Dung đã cho thấy sự độc đáo trong việc lựa chọn vai diễn. Mỗi vai có thể lên phim với thời lượng ít nhưng chất lượng, đủ để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Do đó, khi xuất hiện trong phim mới Án mạng karaoke bên cạnh 'dàn sao' Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, nghệ sĩ Vân Dung lập tức gây ấn tượng cho khán giả bới nét diễn "phô trương" một cách cố tình.

Lần này, nữ nghệ sĩ còn khoe giọng hát khiến khán giả "choáng" và cũng là nguồn cơn cho "cú twist" của phim. Vào vai bà Thủy, một người đam mê hát karaoke, có thể hát ngày đêm không mệt mỏi, Vân Dung tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất và chọn lọc vai diễn.

Ngoài hình ảnh “gây sốc”, bài hát Khúc tình nồng gây ám ảnh người xem qua cách thể hiện của Vân Dung. Sau hai thập kỷ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các tiểu phẩm hài đình đám hay những nhân vật bà mẹ đầy cá tính trên sóng truyền hình giờ vàng, nghệ sĩ Vân Dung đã có bước chuyển mình ngoạn mục và đầy bất ngờ khi chạm ngõ điện ảnh.

Giám đốc sản xuất Mai Bảo Ngọc cho biết: “Ngay từ khi xây dựng nhân vật bà Thuỷ, người đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi chính là nghệ sĩ Vân Dung. Đây là vai diễn được "đo ni đóng giày" cho chị. Chị sở hữu khả năng diễn hài bậc thầy, nhưng đồng thời cũng có nội lực diễn xuất rất lớn để tạo nên một nhân vật vừa khiến khán giả bật cười, vừa đủ sức dẫn dắt toàn bộ câu chuyện của một vụ án mạng".