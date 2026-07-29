Nana tiếp tục 'ở chung nhà' cùng với Hyeri

Ngày 29/7, Sublime thông báo: “Chúng tôi đã ký gia hạn hợp đồng với Nana. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục mối quan hệ quý giá này dựa trên sự tin tưởng sâu sắc mà chúng tôi đã xây dựng được trong suốt thời gian qua”, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy để Nana có thể tiếp tục thể hiện những sắc màu độc đáo của mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau”.

Kể từ khi ra mắt với nhóm After School năm 2009, Nana đã theo đuổi cả sự nghiệp diễn xuất và ca hát. Cô đã khẳng định vị thế của mình bằng cách thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng trong nhiều tác phẩm, bao gồm các bộ phim truyền hình The Good Wife, Kill It, Just Kiss và Mask Girl, cũng như các bộ phim điện ảnh The Swindlers, Confession và Omniscient Reader's Viewpoint.

Nana cũng đang tiếp tục con đường riêng của mình trong sự nghiệp âm nhạc. Năm ngoái, cô đã tuyên bố khởi đầu mới với tư cách nghệ sĩ solo bằng việc phát hành album solo đầu tay, Seventh Heaven 16, và cũng tham gia hát ca khúc Black Star, phần 3 của nhạc phim cho bộ phim truyền hình Climax, trong đó cô đóng vai trò diễn viên.

Nana, người đang tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng trải dài cả diễn xuất và âm nhạc, sắp trở lại với công chúng một lần nữa với loạt phim Netflix sắp ra mắt, The Scandal.

Trong khi đó, Sublime là nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ khác nhau bao gồm: Hyeri, Hani, Im Soo Hyang, Leo, Jung Ye In và Nancy.