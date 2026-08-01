Jennie BLACKPINK gây bất ngờ với 'dấu ấn' này

Jennie của BLACKPINK đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, sau khi một nghệ sĩ xăm hình ở London đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội, gắn thẻ Jennie với chú thích: "Hình xăm do tôi thực hiện trên", kèm theo bức ảnh Jennie tạo dáng trong bộ trang phục xuyên thấu màu đen, trong đó, hình xăm thiên thần mới trên bàn chân của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ một bức ảnh thân mật chụp cùng Jennie, xác nhận sự hợp tác và thu hút thêm sự quan tâm của công chúng đến hình xăm mới của cô: Mọi thứ Jennie làm đều trông xinh đẹp; Nó thực sự hợp với phong cách của cô ấy; Tôi không ngờ cô ấy lại xăm hình, nên đây là một bất ngờ thú vị; Xăm hình ở mu bàn chân nghe nói rất đau...

Jennie cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên là nghệ sĩ chính biểu diễn tại "Lollapalooza Chicago", đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp toàn cầu của cô. Jennie dự kiến biểu diễn trên sân khấu Bud Light lúc 8h55 ngày 1/8 (giờ địa phương), cùng với dàn nghệ sĩ 'ngôi sao' hàng đầu bao gồm Charli XCX, Lorde và Tate McRae. Màn trình diễn của cô được kỳ vọng là một trong những tiết mục được mong chờ nhất của lễ hội, thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Vào ngày 30/7, Jennie cũng đã giành được vị trí số một, với bài hát Less than a Lover trong chương trình M Countdown của Mnet, mà không cần xuất hiện.

Less than a Lover, bài hát mà Jennie tham gia viết lời và sáng tác nhạc, là một ca khúc nắm bắt được sự phấn khích và những cảm xúc còn vương vấn khi đứng trên ranh giới giữa người yêu và bạn bè. Bài hát đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng "Top Song" của iTunes tại 27 quốc gia và khu vực, phá kỷ lục về số lượng vị trí số một nhiều nhất trong số các bài hát solo K-pop được phát hành trong năm nay.