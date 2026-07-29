Moon Geun Young kết hôn với ai?

SVO - Diễn viên Jung Pyung (46 tuổi), người đã chiếm được trái tim của 'em gái quốc dân' Moon Geun Young (39 tuổi) là ai?

Ngày 29/7, một phương tiện truyền thông đưa tin Moon Geun Young đã kết hôn với nam diễn viên nhạc kịch Jung Pyung, người mà cô đã hẹn hò một thời gian dài. Đáp lại thông tin này, công ty quản lý của Moon Geun Young cho biết: “Moon Geun Young gần đây đã kết hôn. Cô ấy không tổ chức lễ cưới mà chỉ có một buổi gặp mặt ấm cúng với gia đình”.

Sau khi thông tin về đám cưới được đăng tải, Moon Geun Young đã tự mình chia sẻ tin vui bằng cách đăng tải một bức ảnh viết tay lên mạng xã hội.

Kể từ khi Moon Geun Young tuyên bố kết hôn bất ngờ, sự quan tâm dành cho chồng cô, Jung Pyung, tăng cao. Mặc dù tên tuổi của anh có thể hơi xa lạ với công chúng, nhưng Jung Pyung là một diễn viên kỳ cựu đã hoạt động trên sân khấu và trong lĩnh vực diễn xuất trong một thời gian dài. Anh là một diễn viên đã tạo dựng được chỗ đứng riêng thông qua sự nghiệp bền bỉ chứ không dựa vào sức hút 'ngôi sao' hào nhoáng.

Được biết, Jung Pyung đã âm thầm ở bên cạnh Moon Geun Young và là chỗ dựa vững chắc ngay cả trong thời gian khó khăn khi cô ấy phải chiến đấu với hội chứng chèn ép khoang cấp tính.

Mối quan hệ giữa Moon Geun Young và Jung Pyung bắt đầu từ sự trao đổi giữa những người sáng tạo, vượt xa vị thế đơn thuần là đồng nghiệp diễn viên. Jung Pyung là thành viên chủ chốt của nhóm sáng tạo "Bachi", do Moon Geun Young trực tiếp lãnh đạo, và họ đã chia sẻ những mối quan tâm về diễn xuất và sáng tạo khi làm việc cùng nhau.

"Bachi" là một cộng đồng nơi các diễn viên và nhà sáng tạo cùng nhau sản xuất các tác phẩm một cách tự do. Jung Pyung, cùng với các diễn viên Ahn Seung Kyun và Hong Sa Bin, đều tham gia vào dự án này.

Tác phẩm đưa mối quan hệ của họ đến với công chúng là bộ phim truyền hình Catch the Ghost (2019) của đài tvN. Có thông tin cho rằng Jung Pyung cũng xuất hiện trong dự án này, trong đó Moon Geun Young đóng vai chính, và sự tin tưởng được xây dựng qua công việc đã dẫn đến một mối quan hệ tình cảm.

Nghe tin Moon Geun Young kết hôn, cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng và ủng hộ: Tôi càng tò mò hơn vì đây là người mà Moon Geun Young lựa chọn; Tôi càng tin tưởng hơn khi biết chồng của Moon Geun Youn là đồng nghiệp đã làm việc cùng lâu năm; Tôi nghĩ, chọn người hiểu mình thì tốt hơn là chọn một 'ngôi sao' hào nhoáng...