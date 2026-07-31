Cư dân mạng háo hức mong chờ sự tụ hội của 'Bộ ba đẹp hơn hoa'

Ryu Hye Young đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình sắp tới, White Scandal (tạm dịch: Vụ bê bối trắng). Đáp lại thông tin này, người đại diện từ công ty quản lý VAST Entertainment của cô cho biết: “Đúng là Ryu Hye Young đã nhận được lời mời tham gia White Scandal. Cô ấy hiện đang xem xét tích cực lời mời này”.

Ryu Hye Young, người hiện đang gây chú ý trong chương trình "I Live Alone", được cho là sẽ đóng cặp với Song Kang trong vai anh chị em ruột trong phim "White Scandal". Ryu Hye Young đã được mời vào vai Dan Yoo Jin, cháu gái cả của tập đoàn NB Group thuộc sở hữu của một gia tộc giàu có, người trở thành công tố viên. Cô chọn nghề này để tránh bị ông nội, chủ tịch tập đoàn, ưu ái. Dan Yoo Jin cũng có mối quan hệ căng thẳng với Dan Yi Hyuk (Song Kang), con ngoài giá thú của NB Group, vì cả hai anh em cùng cha khác mẹ đều không muốn trở thành người thừa kế của gia đình. Ryu đã tạm nghỉ diễn xuất một thời gian ngắn kể từ sau hai bộ phim truyền hình của MBC là "The Innocent Man" và "Seocho-dong", kết thúc vào tháng Tám năm ngoái. Với khả năng thể hiện những nhân vật sắc sảo và quyết đoán như thể được đo ni đóng giày cho mình, cô được kỳ vọng sẽ mang đến một màn trình diễn hấp dẫn trong vai Dan Yoo Jin trong "White Scandal", một vai diễn vừa có chiều sâu vừa có tuyến tình cảm phụ.

Dựa trên tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên, White Scandal kể về câu chuyện của Ji Eun Seol, một cựu diễn viên nhí đang lên nhưng đã mất đi danh tiếng sau khi nhận tội thay cho anh trai mình. Không từ bỏ ước mơ diễn xuất, cô tiếp tục làm quản lý tour diễn và gặp Dan Yi Hyuk, một ngôi sao hàng đầu và là người đàn ông trung tâm của vụ việc đã thay đổi cuộc đời cô. Khi cả hai bước vào mối quan hệ hợp đồng, cô bắt đầu khám phá ra những sự thật bị chôn vùi từ lâu. Trước đó, có thông tin cho rằng Song Kang sẽ vào vai Dan Yi Hyuk và Kim So Hyun vào vai Ji Eun Seol. Với việc Ryu Hye Young cũng tham gia dàn diễn viên, sự mong chờ về phản ứng hóa học giữa cô và các diễn viên khác đang ngày càng tăng cao. Bộ phim sẽ do biên kịch Kim Ga Eun của Call It Love viết kịch bản và đạo diễn Kim Chul Gyu của Flower of Evil chỉ đạo.