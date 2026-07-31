Cư dân mạng háo hức mong chờ sự tụ hội của 'Bộ ba đẹp hơn hoa'

Ryu Hye Young đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình sắp tới, White Scandal (tạm dịch: Vụ bê bối trắng). Đáp lại thông tin này, người đại diện từ công ty quản lý VAST Entertainment của cô cho biết: “Đúng là Ryu Hye Young đã nhận được lời mời tham gia White Scandal. Cô ấy hiện đang xem xét tích cực lời mời này”.
Dựa trên tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên, White Scandal kể về câu chuyện của Ji Eun Seol, một cựu diễn viên nhí đang lên nhưng đã mất đi danh tiếng sau khi nhận tội thay cho anh trai mình. Không từ bỏ ước mơ diễn xuất, cô tiếp tục làm quản lý tour diễn và gặp Dan Yi Hyuk, một ngôi sao hàng đầu và là người đàn ông trung tâm của vụ việc đã thay đổi cuộc đời cô. Khi cả hai bước vào mối quan hệ hợp đồng, cô bắt đầu khám phá ra những sự thật bị chôn vùi từ lâu. Trước đó, có thông tin cho rằng Song Kang sẽ vào vai Dan Yi Hyuk và Kim So Hyun vào vai Ji Eun Seol. Với việc Ryu Hye Young cũng tham gia dàn diễn viên, sự mong chờ về phản ứng hóa học giữa cô và các diễn viên khác đang ngày càng tăng cao. Bộ phim sẽ do biên kịch Kim Ga Eun của Call It Love viết kịch bản và đạo diễn Kim Chul Gyu của Flower of Evil chỉ đạo.