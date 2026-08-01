Vẻ đẹp 'nóng bỏng' của học trò kiện tướng dancesport Khánh Thi, lấn sân showbiz với bảng thành tích thi đấu ấn tượng

SVO - Nổi bật với đường cong cơ thể quyến rũ, Đinh Ngọc Bảo Châu còn đạt nhiều thành tích ấn tượng với bộ môn dancesport. 'Mỹ nhân' gen Z này cũng là học trò của kiện tướng dancesport nổi tiếng Khánh Thi.

Đinh Ngọc Bảo Châu (sinh năm 2003) đang hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên tự do. Người đẹp cao 1,70m, nặng 48kg và có nhiều năm theo đuổi dancesport dưới sự hướng dẫn của kiện tướng Khánh Thi.

Trước khi đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, Bảo Châu từng đoạt được rất nhiều thành tích như top 12 cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 - thuộc đội Đoan Trang - Hà Lê, Miss teen - Junior model International 2017 tại Ấn Độ, cùng nhiều huy chương các bộ môn dancesport, yoga, ở các cuộc thi tài trong và ngoài nước.

Là học trò của kiện tướng dancesport Khánh Thi, Bảo Châu không chỉ tỏa sáng với các bước nhảy điêu luyện, mà còn nỗ lực chinh phục các thử thách mới trong sự nghiệp. "Mỹ nhân" gen Z cho biết, chính nền tảng dancesport đã giúp cô có được các lợi thế lớn khi lần sân sang hoạt động showbiz.

Á hậu Bảo Châu sở hữu đường nét quyến rũ, cùng vóc dáng "đồng hồ cát" trong mơ. Ngoài đời sống, "nàng Hậu" tận dụng lợi thế hình thể, theo đuổi phong cách thời trang táo bạo.

Với danh hiệu nhan sắc mới, Bảo Châu muốn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, cũng như những chương trình hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, cô chia sẻ, sức hút lớn nhất của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mà còn ở chiều sâu văn hóa và sự hiếu khách của con người.

"Mỗi vùng miền đều có những câu chuyện, phong tục, ẩm thực và di sản rất riêng. Chính sự đa dạng trong bản sắc văn hóa đã tạo nên một Việt Nam vừa thống nhất, vừa phong phú. Đó là lợi thế mà chúng ta cần gìn giữ và phát huy để phát triển du lịch bền vững”, người đẹp cho biết thêm.

Học trò Khánh Thi tham dự cuộc thi nhan sắc với tâm thế cống hiến hết mình, xem những phút hồi hộp trong đêm thi là trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn. Theo Bảo Châu, danh hiệu Á hậu 1 không chỉ mang đến niềm vui, mà còn đi kèm nhiều trách nhiệm.

Bảo Châu xem ngôi vị Á hậu này là khởi đầu của một chặng đường mới, thay vì đích đến. Người đẹp sẽ tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu, nghệ thuật biểu diễn và tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp với vai trò mới. Cô mong muốn tạo ra những giá trị tích cực, thay vì chỉ dừng lại ở danh hiệu sắc đẹp.