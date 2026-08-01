Biểu cảm của bộ ba Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Shin Min Ah khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

SVO - Nữ diễn viên Shin Min Ah đã lên sân khấu với vai trò người trao giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Phim truyền hình 'Rồng Xanh', và phản ứng của chồng cô, Kim Woo Bin, cùng người bạn thân Lee Kwang Soo nhanh chóng trở thành chủ đề 'nóng'.

Tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5, được tổ chức tại Paradise City, Incheon, vào ngày 31/7, Shin Min Ah đã lên sân khấu với vai trò người trao giải thưởng lớn cuối cùng. Kim Woo Bin, được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho loạt phim Netflix, Genie, Make A Wish, đã có mặt trong khán giả để theo dõi buổi lễ.

Ngay khi Shin Min Ah xuất hiện trên sân khấu, người bạn thân của cô, Lee Kwang Soo, người đang ngồi cạnh Kim Woo Bin, không giấu được sự thích thú, liên tục hét lên "Tuyệt vời!". Đáp lại, Kim Woo Bin bật cười, vỗ nhẹ vào vai Lee Kwang Soo và ra hiệu cho anh ấy dừng lại, khoảnh khắc này đã được ghi lại trên màn hình truyền hình. MC Jeon Hyun Moo đã thêm phần hài hước bằng cách nói: "Ông Lee Kwang Soo, xin hãy kiềm chế lại!".

Shin Min Ah bước lên sân khấu và chia sẻ suy nghĩ của mình: “Thành thật mà nói, tôi rất hồi hộp và vinh dự. Dạo này, tôi cũng đang chuẩn bị cho một kịch bản mới, vì vậy, dịp này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Tôi dự định sẽ sớm gặp lại mọi người với The Remarried Empress”.

Kim Woo Bin tiếp tục nhìn Shin Min Ah với nụ cười không ngớt. Thấy vậy, người dẫn chương trình Jeon Hyun Moo nhận xét: “Có một người đang nhìn chăm chú” ý nói khán giả. Khi hình ảnh của anh ấy xuất hiện trên màn hình, Kim Woo Bin cúi đầu và cười một lần nữa, và Lee Kwang Soo cũng nghiêng người về phía trước và bật cười, khiến bầu không khí càng thêm ấm áp và thân thiện.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, khán giả đã tràn ngập phần bình luận với những phản ứng như: Sao Lee Kwang Soo lại phấn khích thế?; Có ai đẩy Lee Kwang Soo xuống vực không vậy?; Thật hài hước khi Lee Kwang Soo làm ầm ĩ chỉ vì vợ của bạn thân Kim Woo Bin xuất hiện; Kim Woo Bin nhìn Shin Min Ah chăm chú khiến tim đập loạn nhịp; Lee Kwang Soo làm ầm ĩ mọi thứ mà tôi cũng muốn làm ầm ĩ...

Trong khi đó, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã kết hôn vào tháng 12 năm ngoái, sau 10 năm công khai hẹn hò.