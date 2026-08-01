IU trở lại với 'phiên bản mới'

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên IU xuất hiện tại một sự kiện chính thức với vẻ ngoài rạng rỡ, sau khoảng thời gian khó khăn gần đây do chia tay và vấn đề sức khỏe.

IU đã tham dự Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 5 được tổ chức tại Paradise City, Incheon vào ngày hôm qua và trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cùng với nam diễn viên Joo Ji Hoon.

Sau khi giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" năm ngoái với vai diễn trong loạt phim Netflix, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, trước khi trao giải, cô chia sẻ: "Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ không hồi hộp, nhưng đứng ở đây, những ký ức về năm ngoái ùa về, tim tôi đập thình thịch".

Cô tiếp tục bày tỏ cảm xúc của mình: “Nhờ giải thưởng tôi nhận được năm ngoái, tôi đã có thể nỗ lực hơn nữa trong năm qua.Thật vinh dự khi được trở lại sân khấu ý nghĩa này với tư cách là người trao giải”. Dẫn dắt sân khấu với nụ cười điềm tĩnh, IU thu hút chú ý với sự hiện diện không thay đổi của mình.

Lần xuất hiện chính thức này càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn vì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện kể từ khi khiến người hâm mộ lo lắng do những tin tức gần đây. Trước đó, IU đã kết thúc mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Lee Jong Suk vào ngày 10/7: “Chúng tôi vừa kết thúc mối quan hệ tình cảm và quyết định vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tư cách là tiền bối và hậu bối”, báo hiệu sự kết thúc mối quan hệ công khai kéo dài khoảng bốn năm của họ.

Chỉ 10 ngày sau khi chia tay, vào ngày 20/7, IU đã đích thân thông báo hủy bỏ buổi concert thông qua nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Berryz: “Cuối cùng, việc tiếp tục buổi concert tại Sân vận động Goyang dự kiến ​​vào tháng Chín đã trở nên khó khăn”.

Công ty quản lý EDAM Entertainment cũng cho biết họ đã xác định rằng việc tiếp tục các buổi biểu diễn bình thường sẽ khó khăn do tình trạng thính lực của IU, và thông báo rằng sẽ điều chỉnh lịch trình các buổi hòa nhạc trong tương lai của cô, bao gồm cả buổi hòa nhạc tại Sân vận động Goyang, cũng như kế hoạch phát hành album phòng thu thứ sáu.

IU, người đã gây lo ngại cho người hâm mộ vì một loạt tin tức gần đây, đã xuất hiện trên sân khấu Lễ trao giải Rồng Xanh với vẻ mặt tươi tắn và hoàn thành phần trao giải một cách ổn định, cập nhật về tình trạng hiện tại của mình.