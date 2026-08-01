'Chao đảo' với cặp đôi bạn thân Joo Woo Jae và Byeon Woo Seok

SVO - 'Chúng tôi quen nhau từ khi còn ở độ tuổi 20', Joo Woo Jae xúc động khi cùng nhận giải thưởng với người bạn thân Byeon Woo Seok.

Người dẫn chương trình kiêm cựu người mẫu Joo Woo Jae đã chia sẻ niềm vui sướng tột độ khi nhận được giải thưởng cùng với người bạn thân Byeon Woo Seok.

Ngày 1/8, Joo Woo Jae đã đăng tải một thông điệp dài trên mạng xã hội: "Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng sau khi nhận được giải thưởng lớn và bất ngờ này. Có rất nhiều người tôi không thể cảm ơn trong bài phát biểu nhận giải của mình".

Anh bắt đầu bằng việc bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ: "Những người luôn quan tâm đến tôi để lòng tự trọng của tôi không bị giảm sút". Sau đó, anh tiếp tục bày tỏ sự cảm kích đến Kim Sook, Hong Jin Kyung, Jo Se Ho và Wooyoung, những người đã cùng anh xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Driver: In Search of the Lost Screws của Netflix, cũng như các đồng nghiệp và tiền bối trong các chương trình anh tham gia, và đội ngũ sản xuất kênh YouTube Today's Joo Woo Jae của anh.

Joo Woo Jae cũng gửi một lời nhắn đặc biệt đến Byeon Woo Seok: "Woo Seok, người mà tôi gặp khi cả hai còn trẻ và ở độ tuổi 20, người mà tôi đã cùng trải qua nhiều khó khăn, giờ đây chúng ta đã cùng nhau giành được giải thưởng tại một lễ trao giải lớn như vậy sau nhiều năm"

Anh ấy cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên tại công ty quản lý CAM: "Các nhân viên của Netflix đã đón nhận Driver: In Search of the Lost Screws với tình cảm yêu mến. Còn rất nhiều người khác mà tôi biết ơn. Tôi sẽ không quên lòng biết ơn này và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn". Đối với cháu gái Arin, anh ấy thể hiện tình cảm của mình: "Cháu rất thích khi chú gọi tên cháu trên TV, vì vậy chú rất tiếc vì lần này không thể gọi cho cháu được".

Cuối cùng, anh ấy đã thêm một chút hài hước bằng cách nhắc đến Yoo Jae Suk: "Tôi nghĩ, tôi cần hỏi riêng anh Jae Suk về việc anh ấy cứ gật đầu khi tôi nói trong bài phát biểu nhận giải rằng: Tôi không nghĩ mình là người giỏi nhất".

Trong khi đó, Joo Woo Jae đã được vinh danh với giải thưởng "Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Blue Dragon Series lần thứ 5 được tổ chức tại Paradise City ở Incheon vào ngày hôm qua (31/7).