Nghệ sĩ violin Hoàng Rob bước ra khỏi 'vùng an toàn', chấp nhận thử nghiệm những điều mới mẻ

SVO - Gây tò mò khi tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026', nghệ sĩ violin Hoàng Rob đã cho thấy sự sáng tạo và không chọn cho mình một lối đi an toàn.

Chỉ vài tập phát sóng, Hoàng Rob đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ngoài tận dụng thế mạnh về violin, Hoàng Rob còn mạnh dạn thể hiện nhiều kỹ năng sân khấu khác. Đặc biệt là màn trình diễn tiết mục solo mang tên Hoa đào của anh đang trở thành chủ đề tranh luận trên mạng.

Nếu chỉ nhìn vào vài phút trên sân khấu, khán giả sẽ thấy Hoàng Rob lần đầu hát kết hợp chuyển động với violin. Nhưng phía sau tiết mục đó là gần một thập kỷ ấp ủ ý tưởng nghệ thuật và khoảng một tháng tập luyện liên tục để biến ý tưởng thành một cấu trúc biểu diễn hoàn chỉnh.

Anh khéo léo kết hợp violin, đồng dao, trống hội, thang âm ngũ cung và ngôn ngữ chuyển động vào tiết mục. Anh không dùng tiếng đàn violin để phô diễn kỹ thuật, mà trở thành chất liệu dẫn dắt cảm xúc. Đó cũng là điểm khiến Hoa đào của Hoàng Rob khác với nhiều tiết mục dự thi thông thường.

Đến với chương trình, Hoàng Rob không chọn một ca khúc quen thuộc với khán giả để tận dụng lợi thế nhận diện. Anh cũng không đặt violin vào vị trí của một màn độc tấu nhằm khẳng định sở trường. Điều anh lựa chọn là một sáng tác mới, chấp nhận bước vào những phần việc chưa phải thế mạnh của mình, từ hát đến chuyển động sân khấu.

Màn trình diễn của "hoàng tử violin" có thể có nhiều ý kiến khen chê. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại là một lựa chọn nghệ thuật, chứ không phải một phép tính an toàn. Điều đọng lại trong khán giả sau tiết mục này không phải việc Hoàng Rob hát như thế nào, cũng không chỉ là con số 140 điểm.

Mà là hình ảnh một nghệ sĩ vốn đã có dấu ấn nhất định với violin vẫn chấp nhận thử thách bản thân, kể câu chuyện đậm chất nghệ thuật mà không màng đến các giá trị khác. Với Hoàng Rob, nếu nghệ thuật chỉ lặp lại những điều đã chắc chắn thành công, sẽ rất khó có những tác phẩm mở ra một ngôn ngữ biểu đạt khác.

Một màn trình diễn hay đôi khi nằm ở việc thu hút khán giả tranh luận và chú ý xem lại nhiều lần. "Đời sống" của một tác phẩm nghệ thuật còn nằm ở khả năng khơi gợi đối thoại, để khán giả hiểu ý tưởng nghệ thuật của người nghệ sĩ theo nhiều cách khác nhau.

Những điểm số sau một đêm thi chỉ phản ánh sự đánh giá của khán giả ngay tại thời điểm ghi hình. Hoàng Rob vốn là một nghệ sĩ đã có dày dạn kinh nghiệm trong nghề để hiểu rằng, nghệ thuật để đi đường dài đôi khi sẽ khởi đầu một cách gian nan. Nhưng nếu nghệ sĩ đầu tư chỉn chu, đổ tâm huyết vào sản phẩm, vào tiết mục thì công chúng sẽ luôn trả lại một kết quả tương xứng.