Không hổ danh là Gong Hyo Jin

Ngày 31/7, bộ phim truyền hình hành động mới do Gong Hyo Jin thủ vai chính đã ra mắt với tỷ lệ người xem khả quan. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của A Bona Fide Killer đã đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh với tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 7,4%.

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, A Bona Fide Killer kể về câu chuyện của một người mẹ đi làm với công việc nguy hiểm, người đang đấu tranh để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Gong Hyo Jin thủ vai Yu Bo Na, người quản lý tưởng chừng như bình thường của Đội Bán hàng 3 tại công ty điện tử Durumi, nhưng lại là tay thiện xạ huyền thoại mang biệt danh “Kingfisher”. Tác phẩm này được mong đợi vì đánh dấu sự trở lại của Gong Hyo Jin trong một bộ phim truyền hình của MBC sau 15 năm kể từ The Greatest Love năm 2011.