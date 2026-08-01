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Không hổ danh là Gong Hyo Jin

Tuệ Nghi
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SVO - 'A Bona Fide Killer' ra mắt và đứng đầu bảng xếp hạng rating.

Ngày 31/7, bộ phim truyền hình hành động mới do Gong Hyo Jin thủ vai chính đã ra mắt với tỷ lệ người xem khả quan. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của A Bona Fide Killer đã đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh với tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 7,4%.

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Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, A Bona Fide Killer kể về câu chuyện của một người mẹ đi làm với công việc nguy hiểm, người đang đấu tranh để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Gong Hyo Jin thủ vai Yu Bo Na, người quản lý tưởng chừng như bình thường của Đội Bán hàng 3 tại công ty điện tử Durumi, nhưng lại là tay thiện xạ huyền thoại mang biệt danh “Kingfisher”. Tác phẩm này được mong đợi vì đánh dấu sự trở lại của Gong Hyo Jin trong một bộ phim truyền hình của MBC sau 15 năm kể từ The Greatest Love năm 2011.

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Bona, người trở lại làm việc sau ba năm nghỉ thai sản, xuất hiện như một người mẹ bình thường chăm sóc con trước khi đi làm, nhưng sau đó lại bộc lộ mình là một sát thủ hoàn hảo, hạ gục mục tiêu ngay lập tức trên nóc một tòa nhà. Trong khi đó, chồng của Bona, nhà báo Kwon Tae Sung (Jung Joon Won), làm tăng thêm căng thẳng bằng cách theo dõi hiện trường sau khi nhận được tin báo về một loại ma túy mới. Anh ta không ngừng điều tra sự thật đằng sau vụ việc sau khi phát hiện ra rằng nạn nhân của vụ nổ xe hơi không chỉ là một người vận chuyển ma túy mà là một trùm ma túy. Ở cuối tập phim, cảm giác khủng hoảng càng leo thang khi Bona nhận được một lá thư cảnh báo từ một nhân vật không rõ danh tính, trong đó có ảnh chụp hiện trường vụ bắn tỉa và gia đình cô.
Tuệ Nghi
#phim truyền hình hành động Hàn Quốc #câu chuyện người mẹ sát thủ #màn trở lại của Gong Hyo Jin #cốt truyện đấu tranh công việc và gia đình #tỷ lệ xem phim cao trên truyền hình

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