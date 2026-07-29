Kang Mi Na: 'Tôi đã giảm 13kg để trông giống một nhân viên văn phòng'

SVO - Bộ phim truyền hình 'See You at Work Tomorrow!' vừa phát sóng tập cuối cùng vào ngày 28/7. Nữ diễn viên Kang Mi Na, cựu thành viên của các nhóm nhạc nữ I.O.I và Gugudan đã chia sẻ cảm xúc về tập cuối.

Kang Mi Na chia sẻ: “Tôi cảm thấy hơi buồn vì phim kết thúc quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Tôi rất hạnh phúc khi nhớ lại khoảng thời gian quay phim từ mùa Hè đến mùa Đông năm ngoái, và thật vinh dự khi được đóng phim cùng các diễn viên tiền bối. Tôi cũng muốn nói với nam diễn viên Kyu Bin rằng, anh ấy đã rất cố gắng. Tôi muốn cảm ơn khán giả đã theo dõi”.

Ban đầu, Kang Mi Na từ chối tham gia bộ phim See You at Work Tomorrow!, nhưng cuối cùng, cô đã nhận lời đóng phim nhờ một chuỗi sự kiện bất ngờ: “Họ đã chủ động liên hệ với tôi trước. Lúc đó, tôi đang bàn bạc các dự án khác nên đã lịch sự từ chối. Tuy nhiên, khi gặp mặt lần đầu, đạo diễn đã tặng tôi một bó hoa lớn. Tôi là người dễ bị lay động bởi những cử chỉ lãng mạn, nên tôi đã rất xúc động khi lần đầu tiên nhận được một bó hoa trong buổi gặp mặt. Tôi đã hứa sẽ nhận vai diễn này”.

Kang Mi Na đã thể hiện xuất sắc vai Yoon No Ah, một nhân viên văn phòng kỳ cựu 5 năm kinh nghiệm, sống với những vết thương lòng từ một mối quan hệ lâu dài cho đến khi cô gặp Lee Jae In (do Won Kyu Bin thủ vai) và bắt đầu cảm nhận lại sự hứng khởi của tình yêu.

Kang Mi Na giải thích: “Việc thể hiện một mối quan hệ lâu dài bản thân nó đã là một gánh nặng. Tôi chưa từng đóng phim tâm lý tình cảm sâu sắc nào trước đây. Tôi nghĩ, đó là điều thu hút tôi. Tôi muốn thuyết phục khán giả bằng cách khắc họa rõ nét nhân vật Yoon No Ah khi cô ấy bước vào mối quan hệ tiếp theo, bởi vì bản thân tôi cũng đã trải qua kiểu tình yêu này”.

Cô thậm chí còn ăn kiêng để thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác so với vai diễn trước đây trong series Netflix, If Wishes Could Kill: “Tôi đóng vai phản diện trong tác phẩm trước, nhưng với dự án này, tôi phải rũ bỏ hình tượng nữ sinh trung học và xuất hiện như một nhân viên văn phòng. Vì lý do đó, tôi đã giảm khoảng 13kg. Tôi tiếp tục giảm cân trong suốt quá trình quay phim”.

Về sự ăn ý trong diễn xuất với Won Kyu Bin, người đóng vai Lee Jae In, cô bày tỏ sự hài lòng: “Ban đầu, Won Kyu Bin vô cùng lo lắng. Tôi tự hỏi, liệu việc ăn uống hay uống cà phê ngoài giờ quay phim có giúp anh ấy thư giãn không, vì vậy, chúng tôi đã gặp riêng và trò chuyện rất nhiều. Kyu Bin rất tốt bụng và chu đáo, vì vậy, sự ăn ý giữa chúng tôi rất tuyệt vời. Tôi thực sự đánh giá cao việc anh ấy sẵn sàng đón nhận những ý tưởng của tôi”.

Về lý do chuyển sang diễn xuất, cô thú nhận: "Tôi yêu thích diễn xuất đến mức muốn trau dồi kỹ năng này. Khi mới bắt đầu, tôi hoạt động song song giữa ca hát và diễn xuất, nhưng rồi cảm thấy chỉ làm một việc thôi cũng khó khăn, vì vậy nên muốn tập trung hơn vào diễn xuất".

Kang Mi Na, người đã có 10 năm kinh nghiệm diễn xuất, chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình còn thiếu sót, nhưng nhờ sự tin tưởng mà mọi người, tôi nghĩ mình đã có thể trưởng thành từng bước và đạt được vị trí như ngày hôm nay. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi có thể sẽ hối tiếc vì đã không diễn xuất tốt hơn, nhưng tôi nghĩ mình vẫn sẽ lựa chọn những dự án tương tự. Tôi đang rất mong chờ tương lai”.

Kang Mi Na sắp sửa ra mắt công chúng thông qua dự án tiếp theo của mình, series Netflix, Solo Leveling đóng cùng Byeon Woo Seok