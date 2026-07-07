NCT 127 sẽ khởi động lại trong tháng Tám

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, NCT 127 chuẩn bị cho nửa cuối năm đầy sôi động, với một album hoàn toàn mới và một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Nhóm sẽ phát hành album đầy đủ thứ bảy vào ngày 24/8. Album sắp tới được cho là sẽ phản ánh hành trình một thập kỷ của nhóm, thể hiện cả niềm tự hào về đội nhóm và lời hứa cho tương lai, showcasing màu sắc âm nhạc đặc trưng và sự phối hợp ăn ý ngày càng mạnh mẽ của NCT 127. Điều này đánh dấu album mới đầu tiên của nhóm sau hai năm và một tháng kể từ khi phát hành album phòng thu thứ sáu, Walk, vào tháng 7/2024.

Với việc thành viên Mark rời NCT sau khi hợp đồng độc quyền với SM kết thúc vào tháng Tư năm nay, NCT 127 đã được tổ chức lại thành một nhóm gồm bảy thành viên. Đối với lần trở lại này, nhóm dự kiến ​​sẽ biểu diễn với tư cách là một nhóm năm thành viên gồm Taeyong, Johnny, Yuta, Jaehyun và Haechan, không bao gồm Doyoung và Jungwoo, những người hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau khi phát hành album, nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn thứ năm mang tên NEO CITY – THE REDLINE. Chuyến lưu diễn tiếp nối đà phát triển của chuỗi tour diễn THE MOMENTUM trước đó, khắc họa khoảnh khắc vượt qua ngưỡng quan trọng và đạt đến đỉnh cao thành công. Khán giả có thể chứng kiến ​​nguồn năng lượng bùng nổ của NCT 127 trên sân khấu khi họ vượt qua mọi giới hạn và vươn ra thế giới rộng lớn hơn. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu với 3 đêm diễn tại Seoul, ở nhà thi đấu KSPO DOME từ ngày 18 đến 20/9.

Sau đó, chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục khắp châu Á, với các điểm dừng chân đã được xác nhận tại Jakarta vào ngày 3/10, Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 10 - 11/10, Singapore vào ngày 18/10, Bangkok vào ngày 31/10 - 1/11, và Đài Bắc (Trung Quốc) vào ngày 2/1/2027. Các ngày diễn bổ sung dự kiến ​​sẽ được công bố thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức.

NCT 127, nhóm nhạc ra mắt vào ngày 7/7/2016, với ca khúc Fire Truck, đã xây dựng được bản sắc riêng biệt trong làng K-pop với những màn trình diễn mạnh mẽ và âm thanh đặc trưng, ​​phát hành các bản hit như Fact Check, 2 Baddies, Kick It và Cherry Bomb.