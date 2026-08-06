Dàn thí sinh ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ có nét đẹp tựa các Hoa hậu, Á hậu đình đám

SVO - Cuộc thi ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ đang chuẩn bị bước vào vòng Chung khảo toàn quốc, quy tụ dàn thí sinh chất lượng. Năm nay, nhiều thí sinh thu hút giới truyền thông bởi nhan sắc đẹp tựa các người đẹp nổi tiếng.

Thí sinh Lê Trần Bảo My: Sở hữu góc mặt lẫn nụ cười giống Á hậu Ngọc Hằng

Là một trong 56 thí sinh bước vào vòng Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, Bảo My nổi bật khi theo học cùng lúc ngành Quản trị kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương và ngành Quan hệ lao động và Công đoàn, trường ĐH Công đoàn. Người đẹp chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam rằng, mong muốn mang đến hình ảnh một cô gái chân thành, giản dị và giàu năng lượng tích cực tại cuộc thi năm nay.

Với chiều cao 1,76m, Bảo My còn được netizen khen ngợi khi có nhan sắc đẹp tựa Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Từ sau khi giành được ngôi vị danh giá này, Ngọc Hằng liên tiếp gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Từ ca hát đến làm người mẫu, Ngọc Hằng đều để lại ấn tượng đặc biệt cho công chúng.

Thí sinh sinh năm 2005 này có góc mặt lẫn nụ cười rất giống Á hậu Ngọc Hằng. Cô gái gen Z cho biết, bước vào cuộc thi, cô luôn tập trung 100% năng lượng cho từng khoảnh khắc, để vừa giữ vững kết quả học tập, vừa cống hiến trọn vẹn cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Bùi Mai Linh: 'Visual' tựa Hoa hậu Mai Phương Thuý

Bùi Mai Linh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,73m. Cô hiện đang là sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, ĐH Kinh tế Quốc dân. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên do Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 giới thiệu về Mai Linh, nhiều khán giả nhận ra thí sinh này có nhiều nét tựa Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy.

Khi biết được sự so sánh thú vị này, Mai Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ cho hành trình của 'đàn chị' Mai Phương Thúy. Cô nàng gen Z cảm thấy bất ngờ khi được khen ngợi giống với người nổi tiếng, cũng bước ra cùng một cuộc thi sắc đẹp danh tiếng.

Dù vậy, nữ sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, cô vẫn mong sẽ được khán giả yêu quý và nhớ đến với chính hành trình, màu sắc và những giá trị mà Bùi Mai Linh mang đến tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi: Gợi nhớ đến Á hậu Bùi Phương Nga

Khánh Vi (sinh năm 2004) đã tốt nghiệp xuất sắc sớm ngành Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương. Thí sinh này được các chuyên gia, bác sĩ nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam 2026 dành lời khen ngợi với khuôn mặt hài hòa, cân đối và ưa nhìn.

Nữ sinh Ngoại thương còn “gây thương nhớ” với nự cười “tỏa nắng” rạng ngời. Nhiều nhận định cho rằng, nhiều góc ảnh của Khánh Vi đều gợi nhớ đến Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga. Cả hai người đẹp có điểm hao hao từ nét cười đến góc cạnh khuôn mặt.

Với Khánh Vi, Á hậu Phương Nga không chỉ có nhan sắc, tri thức, mà còn có cách ứng xử rất đáng ngưỡng mộ. Thí sinh gen Z rất trân trọng sự so sánh này, bởi đó là một lời khen đẹp

Nhưng hơn cả, Khánh Vi mong muốn, công chúng sẽ nhìn thấy một hành trình riêng biệt của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với Khánh Vi, nhan sắc có thể tạo nên ấn tượng ban đầu, nhưng chính bản sắc và nhân cách mới là điều giúp một người được nhớ đến lâu dài.

Thí sinh Đinh Diệu Anh: Vóc dáng đồng hồ cát và sóng mũi cao tựa Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Đinh Diệu Anh (sinh năm 2003) bước vào vòng Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026 bởi vẻ đẹp tri thức. Dù chỉ cao 1,68 m, nhưng người đẹp này sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

Từ năm 17 tuổi, Diệu Anh đã đạt chứng chỉ IELTS 7. Ngoài ra, thí sinh này còn có chứng chỉ HSK4 tiếng Trung và đang học thêm ngôn ngữ Hàn. Đang làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cô mong muốn chinh phục giấc mơ Hoa hậu Việt Nam đã có từ khi còn bé.

Bước vào Chung khảo toàn quốc của cuộc thi năm nay, Diệu Anh được khen ngợi khi sở hữu nhan sắc tựa Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Từ vóc dáng đồng hồ cát đến sóng mũi cao của thí sinh này đều dễ liên tưởng đến Á hậu Ngọc Thảo.

Chia sẻ về việc chờ đến năm nay mới ghi danh tham gia Hoa hậu Việt Nam, Diệu Anh cho biết, đến bây giờ, cô đã đủ tự tin để mang hình ảnh và cá tính đến với mọi người. Hơn hết, thí sinh gen Z hy vọng sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đặc biệt trong hành trình thi nhan sắc của bản thân.