Rosé của BLACKPINK lại lập kỷ lục mới

Ca khúc APT. của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars tiếp tục phá kỷ lục khi vượt qua 2,6 tỷ lượt xem trên YouTube. Bài hát được phát hành lần đầu vào ngày 18/10/2024 lúc 1h chiều (giờ Hàn Quốc), có nghĩa là video này mất hơn một năm, chín tháng và 12 ngày để đạt được thành tích này.

Ngoài việc trở thành video âm nhạc nhanh nhất của nghệ sĩ châu Á vượt qua 2,6 tỷ lượt xem, APT. cũng đã lập kỷ lục mới là video ca nhạc do nữ nghệ sĩ dẫn đầu đạt được cột mốc này nhanh nhất.

Trên bảng xếp hạng tổng, APT. là video âm nhạc nhanh thứ năm đạt mốc 2,6 tỷ lượt xem trên YouTube, chỉ xếp sau Despacito của Luis Fonsi (kết hợp với Daddy Yankee), Shape of You của Ed Sheeran, Sorry của Justin Bieber và Girls Like You của Maroon 5 (kết hợp với Cardi B).

Những bài hát đình đám toàn cầu có điểm chung gì?

Các phương tiện truyền thông Mỹ, bao gồm cả tờ Washington Post, đã đưa tin về những điểm tương đồng được tìm thấy trong âm nhạc đại chúng toàn cầu, trích dẫn một bài thuyết trình của một nhà âm nhạc học người Đan Mạch. Học giả này đã chọn ra 72 bài hát có sự tương đồng đặc biệt trong số 500 bài hát nổi tiếng được phát hành từ năm 2010 và phân tích rằng tất cả chúng đều có giai điệu lặp đi lặp lại sử dụng bốn nốt nhạc.

Sự tương đồng này không chỉ được tìm thấy trong bài APT. của Rosé mà còn trong nhiều bài hát khác, chẳng hạn như Cupid của nhóm nhạc nữ FIFTY FIFTY và bài hát nổi tiếng của ca sĩ người Mỹ Clairo, Sofia. Người ta cũng cho rằng bài hát đình đám Bad Romance của Lady Gaga là một phiên bản được sửa đổi nhẹ của điều này.

Trong khi giới truyền thông ghi nhận rằng nghiên cứu này cung cấp dữ liệu về thị hiếu âm nhạc của thế hệ trẻ ngày nay, họ cũng nêu rõ rằng những điểm tương đồng được xác định không đồng nghĩa với việc đạo nhạc bằng cách sao chép các bài hát khác.