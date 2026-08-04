Sanghyeon của ALPHA DRIVE ONE tạm ngưng hoạt động

WAKEONE, công ty quản lý của ALPHA DRIVE ONE, vừa đưa ra thông báo mới về tình hình sức khỏe của Sanghyeon.

Trước đó, WAKEONE từng thông báo rằng Sanghyeon được khuyên nên hạn chế gây áp lực lên giọng nói sau khi đến bệnh viện vì cảm thấy khó chịu ở cổ họng. Vào ngày 4/8, WAKEONE đã đưa ra thông báo cập nhật, cho biết Sanghyeon sẽ phải phẫu thuật sau khi được chẩn đoán mắc polyp dây thanh quản: "Sau khi cảm thấy khó chịu ở cổ họng, Sanghyeon đã đến bệnh viện thăm khám và thực hiện các bước kiểm tra, điều trị theo dõi. Các kết quả kiểm tra gần đây xác nhận anh bị polyp dây thanh quản và cần phải phẫu thuật. Sanghyeon dự kiến ​​sẽ trải qua ca phẫu thuật loại bỏ polyp dây thanh quản vào thứ Tư, ngày 5/8. Sau thủ thuật, anh có thể thực hiện các sinh hoạt thường ngày và vận động nhẹ nhàng không gây áp lực lớn lên cơ thể, tuy nhiên đội ngũ y tế đã khuyến nghị anh cần nghỉ ngơi giọng nói trong khoảng ba tuần. Để ưu tiên sức khỏe và quá trình hồi phục của nghệ sĩ, Sanghyeon sẽ tạm dừng mọi lịch trình chính thức từ thứ Tư, ngày 5/8 đến thứ Bảy, ngày 22/8. Sau ngày 22/8, anh sẽ trở lại hoạt động khi đã có đủ thời gian hồi phục hoàn toàn, dựa trên sự tư vấn của đội ngũ y tế cũng như tình trạng và nguyện vọng của chính anh. Các hoạt động liên quan đến giọng nói như nói chuyện và ca hát sẽ được khôi phục dần dần trong quá trình hồi phục, vì vậy có thể vẫn sẽ có một số hạn chế nhất định trong thời gian này".