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Sanghyeon của ALPHA DRIVE ONE tạm ngưng hoạt động

Tuệ Nghi
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SVO - Sanghyeon của ALPHA DRIVE ONE sẽ phẫu thuật và tạm ngưng hoạt động.

WAKEONE, công ty quản lý của ALPHA DRIVE ONE, vừa đưa ra thông báo mới về tình hình sức khỏe của Sanghyeon.

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Trước đó, WAKEONE từng thông báo rằng Sanghyeon được khuyên nên hạn chế gây áp lực lên giọng nói sau khi đến bệnh viện vì cảm thấy khó chịu ở cổ họng. Vào ngày 4/8, WAKEONE đã đưa ra thông báo cập nhật, cho biết Sanghyeon sẽ phải phẫu thuật sau khi được chẩn đoán mắc polyp dây thanh quản: "Sau khi cảm thấy khó chịu ở cổ họng, Sanghyeon đã đến bệnh viện thăm khám và thực hiện các bước kiểm tra, điều trị theo dõi. Các kết quả kiểm tra gần đây xác nhận anh bị polyp dây thanh quản và cần phải phẫu thuật. Sanghyeon dự kiến ​​sẽ trải qua ca phẫu thuật loại bỏ polyp dây thanh quản vào thứ Tư, ngày 5/8. Sau thủ thuật, anh có thể thực hiện các sinh hoạt thường ngày và vận động nhẹ nhàng không gây áp lực lớn lên cơ thể, tuy nhiên đội ngũ y tế đã khuyến nghị anh cần nghỉ ngơi giọng nói trong khoảng ba tuần. Để ưu tiên sức khỏe và quá trình hồi phục của nghệ sĩ, Sanghyeon sẽ tạm dừng mọi lịch trình chính thức từ thứ Tư, ngày 5/8 đến thứ Bảy, ngày 22/8. Sau ngày 22/8, anh sẽ trở lại hoạt động khi đã có đủ thời gian hồi phục hoàn toàn, dựa trên sự tư vấn của đội ngũ y tế cũng như tình trạng và nguyện vọng của chính anh. Các hoạt động liên quan đến giọng nói như nói chuyện và ca hát sẽ được khôi phục dần dần trong quá trình hồi phục, vì vậy có thể vẫn sẽ có một số hạn chế nhất định trong thời gian này".

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Vào ngày 3/8, ALPHA DRIVE ONE đã phát hành video trailer mang tên "21st Century Boy I" trên các kênh mạng xã hội chính thức. Video này báo hiệu sự ra mắt của mini-album thứ hai mang tên "UNBREAKABLE : 少年BEAST", dự kiến ​​phát hành vào ngày 24/8. Thông qua album này, họ mong muốn khắc họa bức tranh đa chiều về tuổi trẻ, vừa chông chênh nhưng cũng đầy rực rỡ khi các thành viên vượt qua những nỗi đau trưởng thành, giữa bủa vây của định kiến ​​và sự kỳ thị. Cùng ngày, ALPHA DRIVE ONE đã tổ chức thành công sự kiện chiếu phim mang tên "TRAILER PREMIERE" tại rạp Movie Land ở quận Seongdong, Seoul.
Tuệ Nghi
#Tình hình sức khỏe và phẫu thuật của Sanghyeon #Hoạt động tạm dừng của ALPHA DRIVE ONE #Ra mắt mini-album "UNBREAKABLE : 少年BEAST" #Sự kiện ra mắt trailer "21st Century Boy I" #Chủ đề tuổi trẻ #trưởng thành và vượt qua thử thách

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