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ILLIT phá kỷ lục của chính mình tại Nhật Bản

Tuệ Nghi
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SVO - Nhóm nhạc ILLIT đã phá kỷ lục của chính mình tại Nhật Bản, với đĩa đơn 'I Got Your Back', chứng minh sự thăng tiến vững chắc, xứng đáng với danh hiệu 'thần tượng thời thượng'.

Theo số liệu từ Oricon, ngày 5/8, đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai của ILLIT (Yoona, Minju, Moka, Wonhee, Iroha), I Got Your Back, đã đạt doanh số 71.009 bản trong tuần đầu tiên phát hành, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Weekly Singles Ranking mới nhất. Đây là doanh số tuần đầu tiên cao nhất của ILLIT trên bảng xếp hạng này, tính đến thời điểm hiện tại.

Ca khúc chủ đề, I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA của HANA), cũng đang gặt hái thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ngay sau khi phát hành, ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng AWA Real-time Rising Chart và giành được vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, bao gồm Line Music, Apple Music JapanSpotify Japan.

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Sau khi xuất hiện trên chương trình Mezamashi TV của đài Fuji TV và CDTV Live! Live! của đài TBS vào ngày 3/8, ILLIT đã xuất hiện trên sân khấu tại Mezamashi WANGAN Festival vào ngày 4/8 để gặp gỡ người hâm mộ địa phương.

Trong khi đó, ILLIT dự kiến ​​sẽ tổ chức sự kiện ra mắt album mới tại DiverCity Tokyo Plaza vào ngày 8/8 và tiếp tục các hoạt động trong nước bằng cách biểu diễn tại Lucky Festival 2026 vào ngày 9/8.

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Trong khi đó, đĩa đơn hợp tác đặc biệt "Iconic by Mistake" của Le Seraphim, Illit và Katseye đã xếp hạng thứ 76 trên bảng xếp hạng "Hot 100" tuần này. Kể từ khi lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí số 38 (ngày 27/6), ca khúc này đã trụ vững trên bảng xếp hạng mà không hề vắng mặt một tuần nào. "Iconic by Mistake" cũng xếp thứ 73 trên bảng xếp hạng ‘Global 200’, tổng hợp dữ liệu lượt stream và doanh số bán kỹ thuật số từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, và thứ 72 trên bảng xếp hạng ‘Global (Excluding U.S.)’. Đây là một bài hát nhạc pop alternative đặc trưng bởi nhịp điệu mạnh mẽ ấn tượng, âm thanh độc đáo và sự phát triển mang tính thử nghiệm, dao động giữa sự quen thuộc và lạ lẫm. Thông qua đoạn điệp khúc gây nghiện cao và lời bài hát hài hước, nó đã khéo léo châm biếm các thói quen tiêu dùng và đặc điểm của văn hóa nhạc pop đương đại.
Tuệ Nghi
#Thành công của nhóm nhạc ILLIT tại Nhật Bản #Doanh số đĩa đơn 'I Got Your Back' #Xu hướng âm nhạc Nhật Bản và Hàn Quốc #Hoạt động quảng bá nhóm ILLIT trong nước #Đánh giá về ca khúc hợp tác 'Iconic by Mistake'

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