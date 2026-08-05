ILLIT phá kỷ lục của chính mình tại Nhật Bản

SVO - Nhóm nhạc ILLIT đã phá kỷ lục của chính mình tại Nhật Bản, với đĩa đơn 'I Got Your Back', chứng minh sự thăng tiến vững chắc, xứng đáng với danh hiệu 'thần tượng thời thượng'.

Theo số liệu từ Oricon, ngày 5/8, đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai của ILLIT (Yoona, Minju, Moka, Wonhee, Iroha), I Got Your Back, đã đạt doanh số 71.009 bản trong tuần đầu tiên phát hành, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Weekly Singles Ranking mới nhất. Đây là doanh số tuần đầu tiên cao nhất của ILLIT trên bảng xếp hạng này, tính đến thời điểm hiện tại.

Ca khúc chủ đề, I Got Your Back (Feat. JISOO, MOMOKA của HANA), cũng đang gặt hái thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ngay sau khi phát hành, ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng AWA Real-time Rising Chart và giành được vị trí trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, bao gồm Line Music, Apple Music Japan và Spotify Japan.

Sau khi xuất hiện trên chương trình Mezamashi TV của đài Fuji TV và CDTV Live! Live! của đài TBS vào ngày 3/8, ILLIT đã xuất hiện trên sân khấu tại Mezamashi WANGAN Festival vào ngày 4/8 để gặp gỡ người hâm mộ địa phương.

Trong khi đó, ILLIT dự kiến ​​sẽ tổ chức sự kiện ra mắt album mới tại DiverCity Tokyo Plaza vào ngày 8/8 và tiếp tục các hoạt động trong nước bằng cách biểu diễn tại Lucky Festival 2026 vào ngày 9/8.