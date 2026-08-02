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Nhóm nghệ sĩ tài năng gây bất ngờ khi trình diễn nhạc kịch Broadway ngay tại ga metro Bến Thành

Thuận Tùng
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SVO - Các nghệ sĩ đến từ Impact Theatre Saigon đã trình diễn 'Liên khúc Broadway at the Metro', thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả ngay tại 'sân khấu' đặc biệt này.

Không còn là các nhà hát hay sân khấu quy mô, hoành tráng, các nghệ sĩ đã thể hiện loạt các vở nhạc kịch Broadway lừng danh ngay tại ga metro Bến Thành. Màn trình diễn thuộc chương trình Broadway at the Metro được thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ tài năng từ Impact Theatre Saigon như Jay-Thiện Nguyễn, Timmy (Anh Tuấn - thành viên nhóm Ve Sầu), Tào Nhân (diễn viên phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi)...

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Các nghệ sĩ lần lượt trình diễn Circle of life (Vua sư tử), Think of me (Bóng ma nhà hát), Under the sea (Nàng tiên cá), This is me (The greatest showman) và We dance – ca khúc nổi bật trong vở nhạc kịch Broadway Once on this island.

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Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng, sức sống của nghệ thuật nhạc kịch. Khi được trình diễn tại ga metro Bến Thành, bản nhạc We dance đã cuốn mọi người vào câu chuyện của vở kịch lừng danh này.

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Việc lựa chọn ga metro Bến Thành, nhóm nghệ sĩ mong muốn đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng. Đại diện Impact Theatre Saigon cho biết, đây không đơn thuần là hoạt động biểu diễn, mà còn là cách giới thiệu nhạc kịch đến những khán giả có thể chưa từng bước vào một nhà hát.

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Chỉ bằng vài phút giữa nhịp sống hối hả, nghệ thuật đã có cơ hội chạm đến những người trẻ, những gia đình và cả những hành khách vô tình đi ngang qua, mở ra một cuộc gặp gỡ mới giữa nhạc kịch và công chúng.

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Sau màn trình diễn tại ga metro Bến Thành, hành trình của các nghệ sĩ sẽ được tiếp nối trên sân khấu với Once on this island. Đây là tác phẩm Broadway kể về tình yêu, niềm tin và sức mạnh của con người trước số phận. Nếu Broadway at the Metro là lời chào giữa phố thị, thì vở diễn sẽ là nơi khán giả được khám phá trọn vẹn câu chuyện đằng sau những giai điệu vừa vang lên giữa lòng thành phố.

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Once on this island: Ngày xưa trên một hòn đảo dự kiến sẽ biểu diễn 3 suất từ ngày 14/8 đến 16/8. Các nghệ sĩ cho biết thêm, ngay sau vở nhạc kịch này, họ đã có kế hoạch đưa lên sàn tập những vở nhạc kịch thuần Việt.

Thuận Tùng
#Impact Theatre Saigon #Impact theatre Saigon tái hiện Broadway #Liên khúc Broadway at the Metro #nhạc kịch Broadway #ga metro Bến Thành

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