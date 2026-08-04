Những câu thoại kinh điển của 'Hope' trở thành meme

Những câu thoại độc đáo và đầy ý nghĩa trong bộ phim Hope (do Na Hong Jin đạo diễn) đang ngày càng trở nên phổ biến dưới dạng các "meme" (nội dung lan truyền trên mạng) vượt ra khỏi phạm vi màn ảnh.

Hope kể về câu chuyện của Beom Seok, trưởng trạm cảnh sát cảng Hopo nằm trong Khu phi quân sự (DMZ). Cốt truyện mở ra khi ông nhận được tin báo từ đám thanh niên địa phương về việc nhìn thấy hổ, và giữa lúc cả ngôi làng rơi vào tình trạng khẩn cấp, ông đã đối mặt với một sự thật khó tin.

Câu thoại ấn tượng đầu tiên, vốn được sử dụng rộng rãi kể từ khi phim ra mắt, là: "Nếu chú Haesul đã nói vậy thì chắc chắn là thật". Câu thoại này làm nổi bật niềm tin sâu sắc mà người dân Hopo dành cho nhân vật Haesul, do diễn viên Im Hyun Sik thủ vai.

Khi Beom-seok (Hwang Jung Min) đến một địa điểm theo tin báo của Seong Gi (Jo In Sung) và nhóm bạn, ông vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy xác một con bò bị xé xác tàn bạo. Đám thanh niên giải thích rằng, họ nghe đồn có hổ xuống làng, khi Beom Seok vẫn tỏ ý hoài nghi, họ quả quyết: "Chú Haesul đã nói vậy mà," rồi bồi thêm: "Nếu chú Haesul đã nói thì chắc chắn là thật". Xuyên suốt bộ phim, người dân Hopo liên tục nhắc đến tên Haesul, mang lại tiếng cười cho khán giả ngay cả trong những tình huống căng thẳng.

Câu thoại của Jo In Sung: "Để tôi cho các người thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi đụng độ một người Trái Đất" đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Nó lột tả tinh thần chiến đấu kiên cường và bền bỉ của anh.

Sau khi dấn thân sâu vào rừng để truy tìm những thực thể đã tấn công ngôi làng, Seong Gi rơi vào tầm ngắm của người ngoài hành tinh, nhưng anh vẫn thốt ra câu nói này ngay cả khi bị dồn vào thế bí bên mép vực. Câu thoại nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ truyền tải được sự quyết liệt cùng bản năng sinh tồn mãnh liệt của nhân vật Seong Gi.

Câu thoại "Sao anh ta cưỡi ngựa giỏi thế nhỉ?" làm nổi bật phong cách đặc trưng của đạo diễn Na Hong Jin: Lồng ghép yếu tố hài hước ngay cả trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi giải cứu nhóm của Beom Seok và dụ đám người ngoài hành tinh rời đi, Jo In Sung phô diễn kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện như một vận động viên nhào lộn. Một phân cảnh ấn tượng diễn ra khi Seong Gi phi ngựa từ trong rừng băng qua cánh đồng, trong khi Hwang Jung Min và Jung Ho Yeon yểm trợ bằng hỏa lực từ xe tuần tra. Chứng kiến ​​cảnh anh điều khiển ngựa tài tình giữa khung cảnh hỗn loạn, nhân vật Nak Yeon (do Lee Sang Hee thủ vai) đã thốt lên câu nói này, thay cho tiếng lòng của khán giả và mang lại chút không khí nhẹ nhàng, hóm hỉnh cho bộ phim.

Yang Bae (do Eum Moon Suk thủ vai), nhân vật tạo nên bước ngoặt về sắc thái cho bộ phim Hope đã thể hiện sự hiện diện đầy ấn tượng xuyên suốt tác phẩm. Anh xuất hiện trước mặt Beom Seok, người vừa trở về đồn cảnh sát sau cuộc chạm trán sinh tử với tư cách là kẻ đã châm ngòi cho toàn bộ sự việc. Dù Yang Bae khẳng định mình đã tận mắt nhìn thấy và thậm chí bắt giữ được một sinh vật ngoài hành tinh, Beom Seok vẫn tỏ ra hoài nghi. Bực dọc trước sự ngờ vực đó, Yang Bae khăng khăng rằng thực thể bí ẩn kia đang ở ngay trong nhà mình và khoảnh khắc sự thật về lời khẳng định "Nó đang ở nhà tôi đấy, tôi nói thật mà" được phơi bày, bộ phim Hope lại rẽ sang một hướng bất ngờ khác.

Hope, tác ​​phẩm đã thu hút hơn 4 triệu lượt khán giả, cùng nhiều cách lý giải đa dạng, vẫn tiếp tục đón chào người xem tại các rạp chiếu, ngay cả trong tuần công chiếu thứ tư tại Hàn Quốc.