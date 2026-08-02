Cha Eun Woo đệ đơn kháng cáo thuế

Ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo, người trước đó đã phải nộp khoảng 13 tỷ won (khoảng 9 triệu đôla Mỹ) tiền thuế truy thu, đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Thuế, không đồng ý với mức thuế truy thu của Cục Thuế Quốc gia.

Theo Fantagio đưa tin ngày 2/8, Cha Eun Woo đã nộp đơn kháng cáo thuế lên Tòa án Thuế vào tháng trước, cho rằng mức thuế truy thu khoảng 13 tỷ won do Cục Thuế Quốc gia áp đặt là không công bằng.

Fantagio cho biết: "Cha Eun Woo đã nộp đơn kháng cáo thuế theo đúng thủ tục pháp lý để được phán quyết hợp pháp. Chúng tôi mong quý vị thông cảm vì hiện tại rất khó để thảo luận chi tiết cụ thể do vụ việc đang được xử lý".

Kháng cáo thuế là một hệ thống cho phép người nộp thuế đưa ra phản đối với Tòa án Thuế nếu họ cho rằng một quyết định liên quan đến thuế là bất hợp pháp hoặc không công bằng. Đơn kháng cáo có thể được nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày người nộp thuế biết được quyết định thuế hoặc nhận được thông báo thuế. Vào tháng Giêng năm ngoái, Cha Eun Woo bị nghi ngờ trốn thuế sau khi có thông tin nhận được thông báo từ Cục Thuế Quốc gia yêu cầu nộp hơn 20 tỷ won tiền thuế nợ.

Vào tháng 4/2026, Cha Eun Woo tuyên bố: "Tôi tôn trọng các thủ tục và kết quả của Cục Thuế Quốc gia", và thông báo rằng anh đã nộp đầy đủ các khoản thuế liên quan để tránh gây thêm hiểu nhầm.

Cha Eun Woo nhập ngũ hồi tháng Bảy năm ngoái và hiện đang phục vụ trong ban nhạc quân đội. Ngày xuất ngũ của anh là ngày 27/1/2027. Sau vụ bê bối trốn thuế liên quan đến công ty quản lý một người của mình, Cha Eun Woo đã phải đối mặt với khủng hoảng liên quan đến việc phát hành các dự án diễn xuất. Tuy nhiên cuối cùng bộ phim truyền hình Netflix của anh,The WONDERfools, cũng đã được phát sóng vào tháng 5/2026.