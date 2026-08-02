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KATSEYE, CORTIS và GIRLSET được vinh danh

Tuệ Nghi
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SVO - KATSEYE, CORTIS và GIRLSET được vinh danh trong danh sách '21 Under 21' của Billboard năm 2026.

Ba nhóm nhạc được các công ty giải trí Hàn Quốc hậu thuẫn, KATSEYE, CORTIS và GIRLSET đã được vinh danh trong danh sách 21 Under 21 thường niên năm 2026 của Billboard, danh sách vinh danh những nghệ sĩ hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc dưới 21 tuổi.

Billboard đã công bố danh sách lựa chọn năm nay vào ngày 31/7 (giờ địa phương). Danh sách thường niên này vinh danh 21 nghệ sĩ dựa trên sự kết hợp của các chỉ số định lượng bao gồm doanh số album và bài hát, số lượt nghe trực tuyến, phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội và hiệu suất trên đài phát thanh và truyền hình cũng như tác động tổng thể đến ngành công nghiệp và đà phát triển sự nghiệp.

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KATSEYE, nhóm nhạc nữ toàn cầu thuộc HYBE x Geffen Records, đã giành được một vị trí trong danh sách này năm thứ hai liên tiếp. "Billboard" mô tả năm vừa qua là năm thành công nhất của nhóm kể từ khi ra mắt, với màn ra mắt tại "Lollapalooza", hai đề cử giải "Grammy" và ba ca khúc lọt vào bảng xếp hạng "Billboard Hot 100". Hiện tại, nhóm đang hoạt động với đội hình năm thành viên sau khi thành viên Manon tuyên bố tạm nghỉ vô thời hạn vào tháng Hai. Chia sẻ về vinh dự này, các thành viên cho biết: "Bạn không thể thành công nếu bạn không thực sự khao khát điều đó bằng tất cả trái tim mình".
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CORTIS, nhóm nhạc nam thuộc BigHit Music, đã lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này năm nay. "Billboard" mô tả nhóm là một trong những nhóm nhạc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên bảng xếp hạng của họ. EP thứ hai của họ, 'GreenGreen', ra mắt ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng "Billboard 200", sau khi EP đầu tiên, 'Color Outside the Lines', ra mắt ở vị trí thứ 15. Đĩa đơn chủ đạo của EP, 'RedRed', cũng đạt vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng "Billboard Global 200", đánh dấu lần đầu tiên nhóm xuất hiện trên bảng xếp hạng "Bubbling Under Hot 100". Chia sẻ về thành tích này, các thành viên cho biết: "Khi EP đầu tiên của chúng tôi lọt vào Billboard 200, đó là điều chúng tôi hằng mơ ước. Rồi EP thứ hai của chúng tôi đạt vị trí top 3, điều đó vẫn khiến chúng tôi cảm thấy không thể tin được. Những khoảnh khắc như thế này đã giúp chúng tôi nhận ra rằng âm nhạc của mình đang được nhiều người trên khắp thế giới đón nhận, và chúng tôi thực sự biết ơn vì điều đó".
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GIRLSET, một nhóm nhạc nữ thuộc JYP America x Republic Records, cũng có tên trong danh sách này. Sau khi đổi tên thành nhóm tứ ca vào mùa Hè năm ngoái, nhóm đã phát hành các đĩa đơn bao gồm 'Little Miss' hợp tác với Missy Elliott và 'Tweak', trong đó ca khúc sau đạt vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng "Doanh số Bài hát Kỹ thuật số". Các thành viên cũng đã đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc sáng tác nhạc trong năm qua.
Tuệ Nghi
#Danh sách 21 Under 21 của Billboard 2026 #Thành tích nhóm nhạc KATSEYE #Sự phát triển của nhóm CORTIS #Nâng cao vị thế của GIRLSET #Ảnh hưởng của các nghệ sĩ trẻ trong ngành âm nhạc

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