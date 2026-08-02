SVO - KATSEYE, CORTIS và GIRLSET được vinh danh trong danh sách '21 Under 21' của Billboard năm 2026.
Ba nhóm nhạc được các công ty giải trí Hàn Quốc hậu thuẫn, KATSEYE, CORTIS và GIRLSET đã được vinh danh trong danh sách 21 Under 21 thường niên năm 2026 của Billboard, danh sách vinh danh những nghệ sĩ hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc dưới 21 tuổi.
Billboard đã công bố danh sách lựa chọn năm nay vào ngày 31/7 (giờ địa phương). Danh sách thường niên này vinh danh 21 nghệ sĩ dựa trên sự kết hợp của các chỉ số định lượng bao gồm doanh số album và bài hát, số lượt nghe trực tuyến, phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội và hiệu suất trên đài phát thanh và truyền hình cũng như tác động tổng thể đến ngành công nghiệp và đà phát triển sự nghiệp.