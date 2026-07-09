Tùng Dương kể câu chuyện của những người trẻ đang kiếm tìm chính mình

SVO - Giữa nhịp sống mà thành công và sự nổi tiếng đôi khi trở thành thước đo giá trị của một con người, ca sĩ Tùng Dương lựa chọn đặt ra một câu hỏi rất giản dị nhưng cũng đầy trăn trở trong sản phẩm âm nhạc mới: 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?'.

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương cho ra mắt MV mới mang tên Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?, đánh dấu bước chuyển mình của anh khi hát nhạc trẻ. Điều thú vị là câu hát chủ đề lại bắt nguồn từ một câu nói từng lan truyền trên mạng xã hội, được viết nên bởi nhạc sĩ Đạt Max, mở ra cuộc đối thoại về áp lực, ước mơ và hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, điều mà nhiều người trẻ hôm nay đang đối diện.

Đạt Max cho biết, ngay khi hoàn thành ca khúc, người đầu tiên anh nghĩ đến là Tùng Dương. Theo anh, chất giọng nội lực cùng tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân của nam ca sĩ là yếu tố giúp truyền tải trọn vẹn chiều sâu cảm xúc của bài hát.

Không đi theo màu sắc ballad quen thuộc, bản phối của ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng chuyển hướng sang phong cách Gypsy Rock. Quyết định này xuất phát từ mong muốn tạo không gian để chất giọng giàu năng lượng của Tùng Dương được 'bùng nổ' đúng sở trường.

Tùng Dương đặt câu hỏi lớn cho khán giả trong ca khúc mới.

Không chỉ gây chú ý bởi phần âm nhạc, Tùng Dương còn lựa chọn cách kể chuyện gần gũi với đời sống của các bạn trẻ, nhất là sinh viên. Dưới bàn tay của hai đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II), ba nhân vật do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận trở thành ba lát cắt của cuộc sống hiện đại. Một người là nhiếp ảnh gia từng theo đuổi nghệ thuật bằng tất cả đam mê nhưng dần đánh mất bản sắc khi chạy theo thị hiếu số đông. Một người là nhân viên văn phòng bị cuốn vào guồng quay lặp đi lặp lại đến mức không còn nhận ra điều mình thực sự mong muốn. Người còn lại là chàng sinh viên vừa học, vừa làm tài xế công nghệ để trang trải cuộc sống nhưng vẫn kiên trì nuôi dưỡng ước mơ. Ba câu chuyện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một nỗi băn khoăn rất quen thuộc với người trẻ: "Liệu một cuộc đời không quá nổi bật, không có nhiều hào quang hay thành tích đáng kể thì có còn đáng tự hào?".

Tùng Dương không cố đưa ra một đáp án duy nhất trong MV của mình. Thay vào đó, tác phẩm gợi mở để mỗi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Thông điệp xuyên suốt của ca khúc cũng không phải lời cổ vũ cho việc trở thành người nổi tiếng hay phải vượt lên tất cả. Điều bài hát muốn nhấn mạnh là mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống phù hợp với giá trị của bản thân.

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Ở sản phẩm lần này, Tùng Dương không phô diễn kỹ thuật thanh nhạc như nhiều ca khúc trước. Nam ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế hơn, coi mỗi câu hát như một lời tự sự. Chính sự điềm tĩnh ấy giúp những chất vấn nội tâm trong bài hát trở nên gần gũi, chân thành và dễ chạm tới cảm xúc của người nghe. Chia sẻ về sản phẩm mới, Tùng Dương cho biết, anh mong ca khúc sẽ trở thành khoảng lặng để mỗi người nhìn lại chính mình giữa guồng quay của cuộc sống.