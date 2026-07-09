10 pha bóng gây tranh cãi đang làm 'nóng' World Cup

World Cup năm nay không thiếu những tranh cãi, và vẫn chưa kết thúc. Từ vòng bảng đến vòng 16 đội, vô số pha bóng gây tranh cãi và quyết định của trọng tài đã tạo ra những cuộc tranh luận gay gắt trong suốt giải đấu.

Một kỷ lục về số thẻ đỏ trong trận ra mắt giữa Mexico và Nam Phi

Đây là trận đấu mở màn có nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử World Cup, và chỉ riêng thống kê đó thôi đã khiến nó đi vào lịch sử. Tuy nhiên, một sự cố đã gây ra tranh cãi gay gắt do mức độ nghiêm trọng của hình phạt. Trọng tài đã truất quyền thi đấu của cầu thủ người Nam Phi, Zwane, vì phạm lỗi ở vị trí khá xa bóng. Biểu cảm không tin vào mắt mình của cầu thủ người châu Phi sau khi nhận thẻ đỏ đã thể hiện hoàn hảo ý nghĩa của tình huống đó.

Pha bóng của Messi đã thổi bùng ngọn lửa hy vọng ở Algeria

Argentina đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Lionel Messi và trận đấu dường như đang diễn ra theo hướng có lợi cho họ, nhưng một pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau của đội trưởng Argentina đã gây ra tranh cãi.

Aïssa Mandi kịch liệt phản đối hành động này, mặc dù trọng tài thậm chí không rút thẻ vàng cho Messi, người sau đó đã ghi thêm hai bàn thắng nữa. Quyết định này gây ra sự bất mãn sâu sắc ở Algeria, những người cảm thấy pha phạm lỗi đó đáng lẽ phải bị phạt.

Mbappé bị phạm lỗi trong trận đấu với Senegal

Trong trận đấu mở màn World Cup, Pháp đang hòa với Senegal thì ở phút 57, Kylian Mbappé ngã xuống trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ Senegal. Trọng tài không cho Pháp hưởng quả phạt đền, và VAR cũng không can thiệp, trong một tình huống gây tranh cãi gay gắt do tính chất đáng ngờ của quyết định.

Cú hat-trick "ma" của Vinicius

Brazil đã đánh bại Scotland 3-0 với màn trình diễn xuất sắc của Vinicius Júnior, dù cầu thủ người Brazil lẽ ra đã có thể lập hat-trick. Khi tỷ số là 1-0, tiền vệ cánh này đã cướp bóng từ hậu vệ cuối cùng của Scotland và dứt điểm chính xác, nhưng sau khi ban đầu công nhận bàn thắng, trọng tài đã được VAR cảnh báo, phát hiện một pha chạm bóng rất nhẹ trong lúc giành lại bóng. Sau khi xem lại tình huống trên màn hình, ông quyết định không công nhận bàn thắng, một quyết định gây ra nhiều tranh cãi.

"Luật Vini" lần đầu tiên xuất hiện

Đây là lần đầu tiên luật này được áp dụng, một quyết định không được đón nhận tích cực ở Paraguay, nơi họ cảm thấy bị thiệt thòi. Miguel Almirón bị đuổi khỏi sân vì nói chuyện với một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ mà che miệng, sau khi vụ việc được xem xét lại.

Mặc dù chơi với ít hơn một người, Paraguay vẫn giữ được kết quả và loại Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù quốc gia này vẫn chưa quên rằng, luật mới này suýt chút nữa đã làm ảnh hưởng đến việc họ tiếp tục tham gia giải đấu. Sau đó, luật này lại được áp dụng trong trận đấu giữa Ecuador và Mexico, dẫn đến việc Piero Hincapié bị đuổi khỏi sân.

Luật Vini cấm cầu thủ dùng tay hoặc áo che miệng khi nói chuyện hoặc tranh luận với đối phương trên sân.

Uruguay và Tây Ban Nha: Sống sót trước "móng vuốt Uruguay"

Đây là một trong những trận đấu quyết liệt nhất của World Cup. Lối chơi quyết liệt của Uruguay và các quyết định của trọng tài dường như mâu thuẫn, khi trọng tài cho phép nhiều pha tắc bóng và tranh chấp từ đội Uruguay mà hầu như không có quả phạt nào. Sự khoan dung này khiến Tây Ban Nha thất vọng, dù cuối cùng họ giành chiến thắng, nhưng họ rất bức xúc với công tác trọng tài, tạo ấn tượng rằng hành động của cả hai đội không bị trừng phạt một cách công bằng.

Việt vị... chỉ trong gang tấc

Bồ Đào Nha đã tránh được hiệp phụ nhờ một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của World Cup. Trong thời gian bù giờ, Mario Pašalić ghi bàn thắng tưởng chừng như đã gỡ hòa cho Croatia, nhưng VAR phát hiện một pha chạm bóng trước đó của một cầu thủ Croatia ở giữa vòng cấm, khiến tiền đạo này rơi vào thế việt vị.

Tranh cãi nảy sinh vì pha chạm bóng hầu như không thể nhìn thấy trong các đoạn quay chậm, và chỉ có cảm biến của quả bóng mới xác nhận được sự tồn tại của nó, đó là lý do tại sao bàn thắng cuối cùng bị hủy bỏ.

Phần cuối cùng là "màu đỏ" trong lịch sử bóng đá Hoa Kỳ

Balogun bất ngờ trở thành 'ngôi sao' của trận đấu giữa Mỹ và Bỉ, khi ban đầu anh không đủ điều kiện thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi từ phía sau trong trận đấu với Bosnia và Herzegovina. Tuy nhiên, sự can thiệp của Tổng thống Donald Trump và FIFA đã cho phép hoãn án treo giò, giúp tiền đạo này có thể ra sân. Đây có lẽ là vụ tranh cãi lớn nhất của toàn bộ giải đấu, bởi vì, không giống như các sự cố khác, cuộc tranh luận không xoay quanh quyết định của trọng tài trên sân, mà là một yếu tố bên ngoài đã ảnh hưởng trực tiếp đến giải đấu, mặc dù cuối cùng đội tuyển Mỹ đã bị Bỉ loại.

Pha phạm lỗi trước đó đã phá hỏng một bàn thắng tuyệt đẹp

Bàn thắng đẹp là một trong những mục tiêu của World Cup, nhưng cuối cùng lại trở thành nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ của người hâm mộ Ai Cập đối với trọng tài. Đội tuyển Ai Cập đang dẫn trước 1-0, sau một pha phản công chớp nhoáng kết thúc bằng pha lập công ngoạn mục của Hassan, họ đã nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ chuẩn bị cho hiệp hai, trọng tài được VAR cảnh báo về việc xem xét lại một pha phạm lỗi có thể xảy ra với Lisandro Martínez trong pha bóng trước đó. Sự cố, một cú giẫm nhẹ gần cột cờ góc trái của Ai Cập, đã dẫn đến việc bàn thắng bị hủy bỏ và gây ra sự phản đối từ phía người Ai Cập, cả vì cường độ va chạm không đủ mạnh và khoảng thời gian trôi qua trước khi xem xét lại.

Ai Cập đã yêu cầu hai quả phạt đền

Ngoài ra, Ai Cập còn đòi hai quả phạt đền trong trận đấu: Một do pha phạm lỗi của Julián Álvarez với Mohamed Salah và một do Alexis Mac Allister phạm lỗi. Trong cả hai trường hợp đều có phản đối, mặc dù các pha va chạm dường như chỉ là nhẹ và khó có thể bị phạt.